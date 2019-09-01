Инициативу продлить каникулы на месяц объяснил депутат Госдумы

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) объяснил свою инициативу продлить летние каникулы на месяц, сообщает "Говорит Москва".
По его словам, многим тяжело дается учеба в сентябре, потому что они помогают родственникам на даче, где в самом разгаре сбор урожая. Кроме того, многие ученики младших классов отдыхают в детских лагерях, а старшеклассники – подрабатывают, утверждает народный избранник.
Власов уверен, что особенно нуждаются в отдыхе сейчас дети в Приморье, где население страдает от масштабного паводка.
"Когда успокоится ситуация с паводками и повышением уровня воды, тогда спокойно 1 октября дети пойдут учиться в школу", – аргументировал парламентарий.
Комментарии
Уберите идиотов то власти !
Для школьников итак не достаточно учебного времени,что бы освоить хотя бы азы. А если ещё месяц отобрать от учебы... Похоже стране не нужны образованные люди.
Заботливые! уберите ненужные предметы и учебную субботу!вот тогда дети немного вздохнут
Добивают образование такие умники со знаменательными фамилиями. Получали раньше среднее образование за 10 лет, при этом хватало времени на про зводственную практику. Сейчас дети учатся 11 лет в школе , еще 6 лет в вузе...а качество хромает. Все в этой стране неэффективно под руководством эффективных манагеров