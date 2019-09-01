Житель Саратова зарезал дочь, родившуюся с патологией

38-летнего жителя Саратова следственные органы задержали по подозрению в убийстве собственной дочери, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Трагедия случилась 31 августа. По версии следствия, когда жена отлучилась в магазин, мужчина оставил двухлетнего сына дома, а сам поднялся на чердак, взяв с собой переноску с двухмесячной дочерью.

Там он нанес младенцу смертельный удар ножом в шею. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что девочка появилась на свет с врожденной патологией.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия, в том числе и допросы подозреваемого.