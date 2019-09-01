Омолаживающие нити от морщин три месяца мучили жительницу Барнаула

Жительница Барнаула заплатила 43 тысячи рублей клинике эстетической медицины за введение омолаживающих нитей против морщин лица, но сильно разочаровалось – обещанный эффект не продержался даже полугода, а мучиться пришлось около трех месяцев.

Как сообщает региональное отделение партии "Справедливая Россия", горожанке сделали процедуру 5 февраля 2019 года, и следующие три месяца для нее превратились в ад.

Жительница краевой столицы, по ее словам, три месяца испытывала жуткую боль при открывании рта, но терпела в надежде, что болезненные ощущения пройдут, а она сможет радовать окружающих "помолодевшей" кожей лица.

Но эффект от омолаживающих нитей вопреки гарантии "до пяти лет" продержался только пять месяцев. Затем стало еще хуже. Мышцы лица не только вернулись в свое прежнее положение, но еще и растянутая процедурой кожа стала "отвисать" еще сильнее.

Юристы Центра защиты прав граждан "Справедливой России" помогли гражданке подготовить предсудебные претензии. Клиника вернула уплаченные деньги.