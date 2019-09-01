Заморозки в Алтайском крае: объявлено штормовое предупреждение

В связи с прогнозируемыми заморозками в Алтайском крае на два дня передано штормовое предупреждение, сообщает краевой ЦГМС.

Синоптики ожидают, что с 2 по 3 сентября ночная температура воздуха в северных районах может достигать -1°C.

В воскресенье, 1 сентября, днем будет тепло – от +17°C до +22°C (на юге региона – до +23°C), ночью – от +3°C до +8°C (на севере – от -1°C). В северных и восточных районах возможны небольшой дождь и гроза.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется от +18°C до +20°C, в темное – от +5°C до +7°C. Облачно, без осадков.