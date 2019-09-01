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Вступил в силу закон о возврате денег за билеты. Могут не вернуть ничего

, ИА "Амител"
Россиянам запретили перепродавать билеты с наценкой
Фото: из архива Amic.ru

Фото: из архива Amic.ru

В России 1 сентября вступил в силу закон против так называемой "билетной мафии" – перекупщиков, перепродающих билеты на культурные мероприятия с наценкой, сообщает пресс-служба Госдумы.

Во-первых, он запрещает повышать цену за "лишний билетик" в театр, цирк, музей или на концерт. То есть если человек вдруг передумал посещать мероприятие он может продать это право другому только за ту же цену, что сам заплатил.

Условия сдачи билетов также изменились. Чтобы перекупщики не могли сдать нераспроданные билет в последний момент, установлены сроки сдачи и сумма возврата.

Так, полную стоимость возместят человеку в том случае, если он вернул билет не позднее, чем за 10 дней, половину – за 5 дней, 30% — за три дня.

Правила возврата денег за неиспользованные билеты организаторы мероприятия обязаны разместить на своем сайте.

Правила возврата билетов по причине болезни или смерти членов семьи дополнительно установлит Правительство РФ.

Полную стоимость вернут и в случае отмены или переноса мероприятия по инициативе организатора.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.09.2019 14:50
- гость -

"если человек вдруг передумал посещать мероприятие он может продать это право другому только за ту же цену, что сам заплатил."

Очередные ограничения прав и свобод граждан! Билет на концерт - собственность человека который им владеет.

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