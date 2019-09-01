Двухнедельная экспедиция РГО "Золотое кольцо Сибири" завершилась

Фото: пресс-служба РГО

Пилотная экспедиция РГО по новому туристическому маршруту "Золотое кольцо Сибири" завершилась 1 сентября, сообщает Алтайтурцентр.

Последним перед возвращением в Томск регионом, который увидели участники экспедиции, стал Алтайский край.

Первой экскурсией в регионе стало посещение мараловодческого хозяйства "Никольское". Затем туристы посетили частную сыроварню и козоферму семьи Кокориных в селе Солоновка Смоленского района.

На ночлег группа путешественников остановилась в Белокурихе. После осмотра достопримечательностей ведущего алтайского курорта они побывали на пасеке "Приветливый улей", а затем отправились в Бийск.

Пилотная экспедиция стартовала от Томского областного краеведческого музея 16 августа. Тур насчитывает 11 регионов и 10 тысяч километров пути.

Планируется, что туристический маршрут выглядеть следующим образом: Томск – Новосибирск – Бийск – Белокуриха – Манжерок – Чуйозы – Акташ – Балыкча – Артыбаш – Турочак – Шерегеш – Новокузнецк – Абакан – Кызыл – Красноярск – Шушенское – Иркутск – Листвянка – Слюдянка – Улан-Удэ – Томск.

Предположительная стоимость тура – 50 тыс. рублей, при этом значительную часть расходов составит оплата транспорта. Она включает поездки на поезде и машине, перелет на самолете и пересечение озера на моторной лодке.

По результатам экспедиции и проект презентуют губернаторам сибирских регионов. Реализацию путевок планируется начать в 2021 году.