Правила призыва в армию изменились в России

1 сентября вступил в силу закон, изменяющий порядок призыва в вооруженные силы России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из его содержания следует, что теперь россияне могут отказываться от законной отсрочки от службы в армии по призыву.

Такая возможность предоставляется студентам очной формы обучения, ученым и близким родственникам (сыновьям и братьям) погибших военных.

Кроме того, призванные до 1 сентября граждане РФ получили право на демобилизацию, если у них родился второй ребенок либо появились иные основания для увольнения в запас.