Эксперты назвали ранние признаки сахарного диабета

Специалисты Глобального диабетического сообщества (The Global Diabetes Community) назвали первые признаки сахарного диабета, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Daily Express.
Один из самых ранних симптомов – это постоянное ощущение усталости. Оно возникает из-за того, что сахар в необходимых количествах не поступает в клетки. В результате не происходит выработки нужной для бодрости энергии.
Также можно заподозрить болезнь и по другим распространенным признакам. В их числе медленное заживление ран, неутолимая жажда, потеря веса, сухость во рту.
Также возможны такие признаки, как размытое зрение, регулярные ночные походы в туалет и зуд вокруг половых органов.
Комментарии
Если работать на две ставки да ещё на двух работах, то хроническая усталость это как так и надо.
Во как... усталость, а я думал как о4ко засахарилось. Завтра пойду к врачу, я даже когда ем устаю, точно диабет наверное.