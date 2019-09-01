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Новости

Появилось видео ликвидации стрелка в Техасе, расстрелявшего 26 человек

, ИА "Амител"
21 человек получил ранения при расстреле торгового помещения

Ликвидация человека, расстрелявшего 26 посетителей торгового центра в техасском городе Одесса, попала на видео.

Как сообщают "Вести", сначала мужчина застрелил полицейского, который остановил его автомобиль для проверки документов.

Затем он угнал почтовый фургон, на котором подъехал к торговому центру и устроил стрельбу по его посетителям.

Прежде чем его ликвидировали, он успел убить пять человек и ранил 21 американца. 13 людям потребовалось госпитализация. Семь из них находятся в критическом состоянии, двое – в тяжелом.

Личность стрелка и его мотивы пока не раскрываются. Известно, что это белый мужчина возрастом немного за 30 лет.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.09.2019 17:04
АБОРИГЕН

"ранил 21 американца"
Серьёзно?! Ни людей, ни граждан именно американцев?!

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1.09.2019 17:14
- гость -

Каковы мотивы?А не надо было нарушать его конституционное право свободы передвижения

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1.09.2019 17:54
- гость -

Абориген,ты без ума от пиндосов?

0  0
1.09.2019 18:15
АБОРИГЕН

1.09.2019 17:54
- гость -
Тебя как собачку притравливают в лайтовой форме через этот "Вестник приобья". Результат деперсонализации людей уже проявляется в твоей речи, безумный ты наш. Объяснить для чего это делается обычно?

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