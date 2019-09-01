Алтайский ПФР рассказал о прекращении выплат отдельным работающим пенсионерам

В Алтайском отделении Пенсионного фонда России ответили на вопрос бийчанина, который, будучи работающим пенсионером, перестал получать пособие как представитель малочисленных народов Севера.

Специалисты ведомства уточнили, что никакой ошибки в прекращении выплат нет. С 1 января вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым социальная пенсия по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера не выплачивается в период, когда они трудоустроены.

Это прописано в п. 5 ст. 11 ФЗ № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" (в редакции от 1 января 2019 года).

Напомним, с 1 июля 2019 повысилась ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы с 5 500 рублей до 10 000 рублей.

В Алтайском крае размер этой выплаты составил 11 500 руб. (с учетом районного коэффициента 15%) и 12 000 руб. (с учетом районного коэффициента 20%) соответственно.

С 1 августа традиционно был произведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, согласно данным предоставленным работодателями.

Увеличение пенсии не превышает трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла определяется по году назначения пенсии: в 2018 году – 81,49 руб., в 2019 году – 87,24.