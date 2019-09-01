Алтайский ПФР рассказал о прекращении выплат отдельным работающим пенсионерам

В Алтайском отделении Пенсионного фонда России ответили на вопрос бийчанина, который, будучи работающим пенсионером, перестал получать пособие как представитель малочисленных народов Севера.

Специалисты ведомства уточнили, что никакой ошибки в прекращении выплат нет. С 1 января вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым социальная пенсия по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера не выплачивается в период, когда они трудоустроены.

Это прописано в п. 5 ст. 11 ФЗ № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" (в редакции от 1 января 2019 года).

Напомним, с 1 июля 2019 повысилась ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы с 5500 рублей до 10 000 рублей.

В Алтайском крае размер этой выплаты составил 11 500 руб. (с учетом районного коэффициента 15%) и 12 000 руб. (с учетом районного коэффициента 20%) соответственно.

С 1 августа традиционно был произведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, который производится согласно данным предоставленным работодателями.

Увеличение пенсии не превышает трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла определяется по году назначения пенсии: в 2018 году – 81,49 руб., в 2019 году – 87,24.