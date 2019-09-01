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Алтайский ПФР рассказал о прекращении выплат отдельным работающим пенсионерам

, ИА "Амител"
С 1 января не получают специальные пособия представители малочисленных народов
Фото: abnews.ru

Фото: abnews.ru

В Алтайском отделении Пенсионного фонда России ответили на вопрос бийчанина, который, будучи работающим пенсионером, перестал получать пособие как представитель малочисленных народов Севера.

Специалисты ведомства уточнили, что никакой ошибки в прекращении выплат нет. С 1 января вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым социальная пенсия по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера не выплачивается в период, когда они трудоустроены.

Это прописано в п. 5 ст. 11 ФЗ № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" (в редакции от 1 января 2019 года).

Напомним, с 1 июля 2019 повысилась ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы с 5500 рублей до 10 000 рублей.

В Алтайском крае размер этой выплаты составил 11 500 руб. (с учетом районного коэффициента 15%) и 12 000 руб. (с учетом районного коэффициента 20%) соответственно.

С 1 августа традиционно был произведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, который производится согласно данным предоставленным работодателями.

Увеличение пенсии не превышает трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла определяется по году назначения пенсии: в 2018 году – 81,49 руб., в 2019 году – 87,24.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.09.2019 16:24
- гость -

Когда власти начнут свои "зарплаты" получать в баллах, я, несмотря на то, что неверующий, пойду в церковь и поставлю свечи всем святым.
Сколько у нас в крае "представителей малочисленных народностей"? На сотни счёт идёт, а уж пенсионеров среди них ещё меньше. Но и у них, работающих от безысходности, не постеснялись украсть. Не стало хватать газа и нефти? Малы дворцы стали? Или внучата своим собачкам не всем пока золотые зубки вставили? Пора возрождать ГУЛАГ для чиновников-воров. Но уже не при этой власти.

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