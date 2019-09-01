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Росгвардейцы в Новосибирске грубо задержали прохожего. Видео

, ИА "Амител"
Ведомство проводит служебную проверку по факту появления записи с жестким задержанием

Видео грубого задержания местного жителя сотрудниками Росгвардии попало в интернет. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения на улице Панишева вечером 30 августа, видно как один из людей в форме бьет по шее повернувшегося к нему спиной горожанина, после чего бросает его на землю.

Пока товарищ по службе "беседует" с лежащим на земле человеком, второй росгвардеец отводит подальше от места событий очевидца.

После такого "диалога" местный житель больше не пытался скрыться от правосудия. Не исключено, что причиной задержания стала бутылка в его руке. Открыто носить алкоголь, даже не потребляя его, запрещено.

В пресс-службе Росгвардии рассказали корреспонденту НГС, что по факту появления видеозаписи проводится служебная проверка.

"Мы сейчас собираем факты, выясняются обстоятельства инцидента: что там было", – уточнил представитель ведомства.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.09.2019 17:39
1212

одно быдло напинало другое быдло

0  1
1.09.2019 17:44
- гость -

Не по факту появления видео проверку проводить надо, а по факту ментовского беспредела. Так же, было, вышел из магазина в пакете молоко, фрукты, хлеб, полторашки в пакет не вошла, прямо на крыльце магазина приняли и в отдел увезли, оформили за распитие в общественном месте, бутылка была закрыта! Охренели

0  1
1.09.2019 17:52
технарь

за базаром следить нужно и не оскорблять людей в форме.

0  1
1.09.2019 17:57
- гость -

технарь ты про закон не слышал? Может надо было его сразу застрелить?

0  1
1.09.2019 18:04
гость

для пригожина законов не существует

0  1
1.09.2019 18:11
- гость -

Идёт отдыхающий человек по своей улице к себе домой,никого не трогает.Чего приколупались?

0  1
1.09.2019 21:10
- гость -

С чего писатель этих ряженых назвал Росгвардейцы когда они НацГвардейцы (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)..

0  1
1.09.2019 21:13
- гость -

Могли бы вежливо домой доставить, если пьяненький и заблудиться может. А за базаром следить- это другое. Это не про отношения между властью и гражданином. Полиция специальную подготовку проходит, чтобы на провокации не поддаваться. Значит виноват этот оборзевший, не знающий ни одного подзаконного акта росгвардеец, с лычками, на вид 20-25 лет. Заметили, что его коллеги не были такими агрессивными. Это же Евсюков- 2.

0  1
1.09.2019 21:22
гость

росгвардия после зверских разгонов мирных митингов вошла во вкус

0  1
1.09.2019 21:33
Новосиб рулит

Эти Росгвардейцы насмотрелись разгон демонстрации в Москве. И начальник их, на планёрке задаёт такой тон.

0  1
1.09.2019 22:06
- гость -

Так он не прошел и не поклонился, за такое мало получил еще.

0  1
2.09.2019 06:53
п.сермяжный

Что за организация такая, росгвардия? Откуда она высоалась? Ведь в конституции о ней нет ни слова!

0  1
2.09.2019 07:56
- гость -

Пора переименовывать "сопротивление при задержании" в "самооборону при задержании", так больше смысла.

0  1
2.09.2019 07:57
могиканин

кто дает гопникам форму?

0  1
2.09.2019 08:37
арс

Походу скоро видеокамеры запретят. Что-то какая то тенденция у людей в форме только со спины бить, уже вторая новость про это. И что то непомню я такого нарушение как нести алкоголь, вот распития алкогольной продукции в общественом месте да такое есть, хотя может на видео не попало...

0  1
2.09.2019 08:38
- гость -

Правовой нигилизм нужно изживать вплоть до применения спецсредств и оружия. Предложили пройти в автомобиль и проехать для разбирательства - пройди. Считаешь, что неправомерно - обжалуй. Оскорбил, оказал сопротивление - получи силовое задержание и административное или уголовное наказание в зависимости от тяжести. А руководству пора прекратить реагировать на визг сетевых хомяков, уличных пивцов и писюнов, и прочих "знатоков конституции".

0  1
2.09.2019 08:44
- гость -

И эти люди носят погоны и называют себя офицерами? Давайте обелите их деяния и оставьте в строю их. Проведите проверку спишите все на мужичка, спровоцировал, сам виноват, власть надо уважать а их на повышение. Такие псы нужны в органах

0  1
2.09.2019 08:57
арс

2.09.2019 08:38
- гость - Не надо додумывать того чего нет, где вы на видео слышали оскарбление?, сопративление тоже ненадо приписывать, он его не оказывал. То что видно на видео называется беспредел, а не как работу правоохранителей. А руководству надо на это реагировать так как такие сотрудники дискредитируют всю систему, там недолжно быть людей со слабыми нервами и неуравновешеной психикой.

0  1
2.09.2019 09:19
гость

главное что лопату не сп*здили, я переживал

0  1
2.09.2019 10:22
- гость -

Если он гвардейца оскорбил, то например в тех же вами так любымых штатах пендосии пулю получил бы без разговоров. А тут пьяный быдляк еще легко отделался.

0  1
2.09.2019 10:38
- гость -

2.09.2019 10:22
- гость -
По вашему надо было пристрелить?
Ну если вы сторонник таких мер, я вам посоветую вернуться к прошлому, там для вас большое количество методов борьбы как с быдлом так и с простым людом. Возьмите рассказ Лескова "Очарованный странник", кучер своих господ при передвижении на коляске на ходу охлобучивает нагайкой всех кого считает нужным, как вам такое отношение к люду, нравится? У него же власть, почему бы и нет? хоть маленькая но есть. И у этих есть власть, почему бы прохожего не приласкать?

0  1
2.09.2019 10:41
- гость -

2.09.2019 10:22
- гость -
оскорбил, то например в тех же вами так любымых штатах пендосии пулю получил бы

Угомонись недоделанный, в каждой новости врешь про пулю в США. Фильмов про ковбоев и шерифа насмотрелся что ли? Сейчас 21 век на дворе, но и в 19 веке беспредельщика шерифа граждане просто убивали в порядке самообороны, так как ношение оружия уравнивало права всех, и сильных и слабых..
А в цивилизованных странах если полицаи начинают стрелять направо налево - начинается революция, в отличии от стран с рабским менталитетом, как у тебя.

0  1
2.09.2019 10:41
-гость-

-гость-10:22
в штатах выборы есть, там есть суд, там три президента поменялось уже, а у нас сказочный беспредел только

0  1
2.09.2019 10:42
Filin

С каких пор носить открыто алкогольные напитки запрещено? Тут скорее игнорирование "законных" требований. А так как звука нет...

0  1
2.09.2019 12:06
- гость -

2.09.2019 10:41
- гость -
А, хозю твоего задели, тварюшка ты продажная. Ну тех кто у него отсасывет -наверное не будут пристреливать, так что усерднее работай, дольше проживешь.

0  1
2.09.2019 12:23
- гость -

Видно же что быдляк с бутылкой дерганый, что-то резко отвечает полиции.
Видимо, послал их куда подальше. Оскорбил.
За что и получил.

0  1
2.09.2019 12:53
гость

Хоть мне и приходил штраф с камеры, я все равно за камеры, под ними совершать правонарушения посложней

0  0
2.09.2019 12:55
гость

Я слышал, что в ГИБДД был приказ об обязательном общении с правонарушителем под камеру, это хорошая практика

0  0
2.09.2019 18:21
- гость -

Знаете, в чем разница между Америкой и Рашей? В Америке полицейский это действительно страж и защитник, а в раше - гауляйтер, полицай, опричник. Вот и всё...

0  0
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