Росгвардейцы в Новосибирске избили прохожего. Видео

Видео грубого задержания местного жителя сотрудниками Росгвардии попало в интернет. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения на улице Панишева вечером 30 августа, видно как один из людей в форме бьет по шее повернувшегося к нему спиной горожанина, после чего бросает его на землю.
Пока товарищ по службе "беседует" с лежащим на земле человеком, второй росгвардеец отводит подальше от места событий очевидца.
После такого "диалога" местный житель больше не пытался скрыться от правосудия. Не исключено, что причиной задержания стала бутылка в его руке. Открыто носить алкоголь, даже потребляя его, запрещено.
В пресс-службе Росгвардии рассказали корреспонденту НГС, что по факту появления видеозаписи проводится служебная проверка.
"Мы сейчас собираем факты, выясняются обстоятельства инцидента: что там было", – уточнил представитель ведомства.
Комментарии
одно быдло напинало другое быдло
Не по факту появления видео проверку проводить надо, а по факту ментовского беспредела. Так же, было, вышел из магазина в пакете молоко, фрукты, хлеб, полторашки в пакет не вошла, прямо на крыльце магазина приняли и в отдел увезли, оформили за распитие в общественном месте, бутылка была закрыта! Охренели
за базаром следить нужно и не оскорблять людей в форме.
технарь ты про закон не слышал? Может надо было его сразу застрелить?
для пригожина законов не существует
Идёт отдыхающий человек по своей улице к себе домой,никого не трогает.Чего приколупались?