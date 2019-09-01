Росгвардейцы в Новосибирске избили прохожего. Видео

Видео грубого задержания местного жителя сотрудниками Росгвардии попало в интернет. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения на улице Панишева вечером 30 августа, видно как один из людей в форме бьет по шее повернувшегося к нему спиной горожанина, после чего бросает его на землю.

Пока товарищ по службе "беседует" с лежащим на земле человеком, второй росгвардеец отводит подальше от места событий очевидца.

После такого "диалога" местный житель больше не пытался скрыться от правосудия. Не исключено, что причиной задержания стала бутылка в его руке. Открыто носить алкоголь, даже потребляя его, запрещено.

В пресс-службе Росгвардии рассказали корреспонденту НГС, что по факту появления видеозаписи проводится служебная проверка.

"Мы сейчас собираем факты, выясняются обстоятельства инцидента: что там было", – уточнил представитель ведомства.