Алтайский край замкнул десятку регионов с низкими зарплатами учителей

Алтайский край вошел в топ-10 регионов России, где учителя получают самую низкую зарплату, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на сведения Росстата.

Как следует из статистики, алтайские педагоги в среднем получают 24 249 рублей. Это десятое место в рейтинге.

Ниже расположились Северная Осетия (21 575 рублей), Ингушетия (21 647), Карачаево-Черкесия (21 773), Кабардино-Балкария (22 141), Дагестан (22 238), Ивановская область (22 355), Калмыкия (23 327), Мордовия (24 121) и Костромская область (24 180).

Самая высокая месячная оплата у учителей Чукотского (96 468 рублей) и Ямало-Ненецкого (91 306) автономных округов, Москвы (89 644), Сахалинской (84 781) и Магаданской (79 541) областей, Ненецкого автономного округа (76 150), Мурманской области (69 837), Камчатского края (68 534), Ханты-Мансийского автономного округа (64 300) и Тюменской области (61 220).

Напомним, ранее в августовском интервью ИА "Амител" губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о готовящемся увеличении зарплат бюджетникам.

"Даже если у них по всем расчетам зарплата выходит всего 8-9 тысяч рублей, то мы им из бюджета края доплачиваем до 13 тысяч. В этом году мы приняли решение подтянуть и их оплату, – рассказал глава региона. – В этом выражается наша политика и стремление уделять внимание не только ФОТ (фонд оплаты труда, – прим. ред.), но и повышению доходов людей".

В общей сложности в регионе около 160 тысяч бюджетников, которые получают зарплату из консолидированного бюджета. Из них примерно у 65 тысяч человек зарплата на уровне "минималки" (13 тысяч рублей), увеличенная на районный коэффициент 1,15.