Алтайский край замкнул десятку регионов с низкими зарплатами учителей

Алтайский край вошел в топ-10 регионов России, где учителя получают самую низкую зарплату, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на сведения Росстата.
Как следует из статистики, алтайские педагоги в среднем получают 24 249 рублей. Это десятое место в рейтинге.
Ниже расположились Северная Осетия (21 575 рублей), Ингушетия (21 647), Карачаево-Черкесия (21 773), Кабардино-Балкария (22 141), Дагестан (22 238), Ивановская область (22 355), Калмыкия (23 327), Мордовия (24 121) и Костромская область (24 180).
Самая высокая месячная оплата у учителей Чукотского (96 468 рублей) и Ямало-Ненецкого (91 306) автономных округов, Москвы (89 644), Сахалинской (84 781) и Магаданской (79 541) областей, Ненецкого автономного округа (76 150), Мурманской области (69 837), Камчатского края (68 534), Ханты-Мансийского автономного округа (64 300) и Тюменской области (61 220).
Напомним, ранее в августовском интервью ИА "Амител" губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о готовящемся увеличении зарплат бюджетникам.
"Даже если у них по всем расчетам зарплата выходит всего 8-9 тысяч рублей, то мы им из бюджета края доплачиваем до 13 тысяч. В этом году мы приняли решение подтянуть и их оплату, – рассказал глава региона. – В этом выражается наша политика и стремление уделять внимание не только ФОТ (фонд оплаты труда, – прим. ред.), но и повышению доходов людей".
В общей сложности в регионе около 160 тысяч бюджетников, которые получают зарплату из консолидированного бюджета. Из них примерно у 65 тысяч человек зарплата на уровне "минималки" (13 тысяч рублей), увеличенная на районный коэффициент 1,15.
Комментарии
Да не давай. Всмысле зачем тебе дотягивать, зачем тебе тянуться. Это не Ваша работа. Платит страна. А ты нанятый менеджер.