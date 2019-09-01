Алтайский край замкнул десятку регионов с низкими зарплатами учителей

Алтайский край вошел в ТОП-10 регионов России, где учителя получают самую низкую зарплату, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на сведения Росстата.

Как следует из статистики, алтайские педагоги в среднем получают 24249 рублей. Это десятое место в рейтинге.

Ниже расположились Северная Осетия (21575 рублей), Ингушетия (21647), Карачаево-Черкесия (21773), Кабардино-Балкария (22141), Дагестан (22238), Ивановская область (22355), Калмыкия (23327), Мордовия (24121) и Костромская область (24 180).

Самая высокая месячная оплата у учителей Чукотского (96468 рублей) и Ямало-Ненецкого (91306) автономных округов, Москвы (89644), Сахалинской (84781) и Магаданской (79541) областей, Ненецкого автономного округа (76150), Мурманской области (69837), Камчатского края (68534), Ханты-Мансийского автономного округа (64300) и Тюменской области (61220).

Напомним, ранее в августовском интервью ИА "Амител" губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о готовящемся увеличении зарплат бюджетников.

"Даже если у них по всем расчетам зарплата выходит всего 8-9 тысяч рублей, то мы им из бюджета края доплачиваем до 13 тысяч. В этом году мы приняли решение подтянуть и их оплату, — рассказал глава региона. — В этом выражается наша политика и стремление уделять внимание не только ФОТ, но и повышению доходов людей".

В общей сложности в регионе около 160 тысяч бюджетников, которые получают зарплату из консолидированного бюджета. Из них примерно 65 тысяч человек получают зарплату на уровне минималки (13 тысяч рублей), увеличенную на районный коэффициент 1,15.