Последние киоски сносят на барнаульском Арбате

Барнаульцы публикуют в социальных сетях фотографии сноса старых киосков на улице Мало-Тобольской, также известной как барнаульский Арбат.
"Ждем нового, лучшего для улицы, района и для города! Ждем перемен!" – гласит позитивная подпись к фото демонтажа павильонов в паблике Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте".
Многие комментаторы разделили оптимизм автора поста. Так, один из них уточнил, что вечерами они притягивали скорее тех, кому не терпелось справить нужду.
"Вот тут и надо елку ставить и день города отмечать, – предложила одна из горожанок. – Хватит уже Сахарова перекрывать".
Некоторые же восприняли событие с ностальгией. "Тихо уходит история базара", – написала местная жительница.
Комментарии
Я про установку ёлки согласен полностью.
Идите в пень сторонники переноса елки. Потерпите.
Для чего краевая елка будет расположена там, где даже летом в хорошие выходные жители города не появляются?
Зачем идти по следам плиточного солдата?