Последние киоски сносят на барнаульском Арбате

Барнаульцы публикуют в социальных сетях фотографии сноса старых киосков на улице Мало-Тобольской, также известной как барнаульский Арбат.

"Ждем нового, лучшего для улицы, района и для города! Ждем перемен!" – гласит позитивная подпись к фото демонтажа павильонов в паблике Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте".

Многие комментаторы разделили оптимизм автора поста. Так, один из них уточнил, что вечерами они притягивали скорее тех, кому не терпелось справить нужду.

"Вот тут и надо елку ставить и день города отмечать, – предложила одна из горожанок. – Хватит уже Сахарова перекрывать".

Некоторые же восприняли событие с ностальгией. "Тихо уходит история базара", – написала местная жительница.