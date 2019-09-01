110 компьютеров закупили в районную больницу Алтайского края

110 компьютеров и 78 принтеров поступили в Каменскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Техника закуплена в рамках реализации проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Алтайского края на основе единой государственной информационной системы здравоохранения".
Планируется, что оснащенные новой оргтехникой кабинеты врачей значительно повысят качество обслуживания пациентов.
Авторы программы приводят целый ряд доводов в пользу "компьютеризации" врачей. Среди них – прозрачность принятия решений, доступ медработников к актуальным медицинским базам данных, сокращение очередей и увеличение времени общения врача с пациентом.
В настоящее время ведется работа по установке закупленных компьютеров и внедрению нового программного обеспечения.
Оценить изменения пациенты смогут уже совсем скоро. Новшествами для них станут электронные медицинские карты и возможность выбора медучреждения при направлении на консультацию.
Комментарии
Планируется, что оснащенные новой оргтехникой кабинеты врачей значительно повысят качество обслуживания пациентов.
Оснащенные врачами кабинеты значительно повысят качество обслуживания пациентов
Врачей нет! Без врачей компьютер сам печатать не будет!
И так всё просто?!
окей гугл симптомы такие... что делать
Это ноутбуки. Зря в таком факторе купили - все по домам растащут.
на фото 105 штук! Куда остальные дели?
Шел 21 век...
Ну и кто обучит этих грамотеев комьютерной грамотности? В институте этому не учат. Курсы переподготовки не смогут исправить ситуацию. Скорее всего кто-то сбыл технику которая большей частью не исправная. А через год ее всю спишут в утиль. Ничего не меняется.
1.09.2019 21:21
$
Снайпер уже сказал...
>Это ноутбуки. Зря в таком факторе купили - все по домам растащут.
Вообще, если внимательно посмотреть на надписи на коробке - становится понятно что это мониторы. Модель актуальная, при том досточно недорогая.
Посадят админа на зп в 10 000р и будет он бегать полгода, пока всё наладится, пока неофиты усвоят какие кнопки нажимать, матеря и его и тех кто придумал поставить эти компьютеры. Ну и т.д
Купили бы 330 штук, качество обслуживания было бы в 3 раза выше
Интересно, а почему это они асус купили. У нас же типа российское производство продвигать надо. Хотя по тендеру наверно старые залежавшие спихнули, в тендерах же покупают по самой низкой цене.
Надо врачей покупать ,а не модные гаджеты.