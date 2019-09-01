110 компьютеров закупили в районную больницу Алтайского края

110 компьютеров и 78 принтеров поступили в Каменскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Техника закуплена в рамках реализации проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Алтайского края на основе единой государственной информационной системы здравоохранения".

Планируется, что оснащенные новой оргтехникой кабинеты врачей значительно повысят качество обслуживания пациентов.

Авторы программы приводят целый ряд доводов в пользу "компьютеризации" врачей. Среди них – прозрачность принятия решений, доступ медработников к актуальным медицинским базам данных, сокращение очередей и увеличение времени общения врача с пациентом.

В настоящее время ведется работа по установке закупленных компьютеров и внедрению нового программного обеспечения.

Оценить изменения пациенты смогут уже совсем скоро. Новшествами для них станут электронные медицинские карты и возможность выбора медучреждения при направлении на консультацию.