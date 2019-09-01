110 компьютеров закупили в районную больницу Алтайского края

110 компьютеров и 78 принтеров поступили в Каменскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Техника закуплена в рамках реализации проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Алтайского края на основе единой государственной информационной системы здравоохранения".
Планируется, что оснащенные новой оргтехникой кабинеты врачей значительно повысят качество обслуживания пациентов.
Авторы программы приводят целый ряд доводов в пользу "компьютеризации" врачей. Среди них – прозрачность принятия решений, доступ медработников к актуальным медицинским базам данных, сокращение очередей и увеличение времени общения врача с пациентом.
В настоящее время ведется работа по установке закупленных компьютеров и внедрению нового программного обеспечения.
Оценить изменения пациенты смогут уже совсем скоро. Новшествами для них станут электронные медицинские карты и возможность выбора медучреждения при направлении на консультацию.
Комментарии
Планируется, что оснащенные новой оргтехникой кабинеты врачей значительно повысят качество обслуживания пациентов.
Оснащенные врачами кабинеты значительно повысят качество обслуживания пациентов
Врачей нет! Без врачей компьютер сам печатать не будет!
И так всё просто?!
окей гугл симптомы такие... что делать
Шел 21 век...