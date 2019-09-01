Пропавшего ученого в Новосибирске нашли мертвым

85-летнего новосибирского ученого Клавдия Мякишева нашли мертвым, сообщает поисковой отряд "Лиза Алерт Новосибирск". Причина смерти не называется.

Об исчезновении пожилого человека стало известно 25 августа. Он собрал вещи, оставил их у входа на дачу и пропал, даже не заперев дверь.

Волонтеры организовали поиски пропавшего, которые продлились пять дней. Они до последнего надеялись найти пенсионера живым, но когда обнаружили, он уже не подавал признаков жизни.

"Выражаем наши соболезнования родным и близким, – написали поисковики в своем сообществе в социальной сети. – Спасибо всем кто ездил на поиск, помогал в сети и делал репосты".