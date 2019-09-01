Появилось видео крушения вертолета в Подмосковье. Он зацепил ЛЭП

Видеозапись крушения частного вертолета, упавшего в реку Клязьма в подмосковном городе Долгопрудном, опубликовали на видеохостинге YouTube.
Как сообщает пресс-служба Московского регионального СУТ СКР, в результате ЧП погибли два человека: 52-летний пилот-владелец воздушного судна и его 31-летний пассажир.
По версии следствия, жесткая посадка воздушного судна произошла из-за того, что оно зацепило линию электропередачи.
Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
На месте крушения работает следственно-оперативная группа. Они исследуют агрегаты вертолета. Кроме того, назначена экспертиза изъятых образцов топлива.
Комментарии
какая такая жесткая посадка?
это же падение
Автожир - раз.
"Безумству храбрых - венки со скидкой", - два.
Вина не только на вертолетчике, верхний провод ЛЭП должен быть обозначен специальными габаритными маячками в виде ярких шаров.
Это не вертолет а автожир. Тупици когда вас к ответственности привлекать можно будет за ваше враньё.