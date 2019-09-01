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Появилось видео крушения вертолета в Подмосковье. Он зацепил ЛЭП

, ИА "Амител"
В авиакатастрофе погибли два человека

Видеозапись крушения частного вертолета, упавшего в реку Клязьма в подмосковном городе Долгопрудном, опубликовали на видеохостинге YouTube.

Как сообщает пресс-служба Московского регионального СУТ СКР, в результате ЧП погибли два человека: 52-летний пилот-владелец воздушного судна и его 31-летний пассажир.

По версии следствия, жесткая посадка воздушного судна произошла из-за того, что оно зацепило линию электропередачи.

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

На месте крушения работает следственно-оперативная группа. Они исследуют агрегаты вертолета. Кроме того, назначена экспертиза изъятых образцов топлива.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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