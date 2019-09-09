Атмосфера уюта и комфорта в частном доме, коттедже, на даче или в городской среде начинается с благоустройства территории. То, насколько качественное и, главное, красивое покрытие у широких тротуаров, маленьких дорожек и грандиозных площадок и площадей, поверьте, влияет на восприятие окружающего мира.

Использование мрамора в быту всегда определялось стремлением выделиться, подчеркнуть свою индивидуальность, почувствовать причастность к особой эстетике.

Шикарно, эффектно, практично и, главное, доступно – этими постулатами руководствовались мастера ООО "ЖБИ Сибири" при создании новой коллекции тротуарной плитки "Мрамор Алом". Благоустройство требует современного подхода и хочется эксклюзивности? Коллекция "Мрамор Алом" станет вишенкой на торте, вкусным акцентом в дизайне вашего приусадебного участка или городского ландшафта. Выгодно подчеркнет ваш офис или коммерческое здание своей необычностью и стилем, выделит среди конкурентов.

Специалисты "ЖБИ Сибири" знают, насколько важно, чтобы тротуар верно служил своим пешеходам долгие-долгие годы. Поэтому они не боятся экспериментов ради поиска идеального тротуарного покрытия. Постоянное развитие производства вибропрессованных изделий "Алом", модернизация немецкого оборудования OMAG, консультации с зарубежными партнерами – это лишь малый перечень прилагаемых усилий.

Красота и долговечность для частных приусадебных участков, шикарных площадей и парков общего пользования – как достигают этого на "ЖБИ Сибири"?

При производстве коллекции "Мрамор Алом" используется натуральная мраморная крошка, которую закупают без посредников у производителя в Магнитогорске.

В основе "Белого мрамора" из коллекции лежит белый турецкий или иранский цемент. В цветные оттенки этой тротуарной плитки добавляют немецкий гранулированный пигмент. Так, например, для производства "Черного мрамора" используется купершлак – черный абразивный порошок, получаемый на медеплавильном производстве из гранулированных шлаков в Челябинской области, – серый цемент марки М500 и гранулированный черный пигмент. При производстве уже полюбившейся тротуарной плитки с романтичным названием "Лунный мрамор" соединяются мраморная крошка и купершлак.

Прежде чем запустить новинку 2019 года в производство, была проведена колоссальная работа с полным спектром тестов в современной строительной лаборатории.

"Испытав лабораторно материалы для производства новой плитки, после создания мы протестировали и саму плитку на истираемость, прочность, морозостойкость и водопоглощение, – раскрыл технические тонкости начальник лаборатории ООО "ЖБИ Сибири" Данил Гильмияров. – Получив результаты испытаний, я сейчас могу уверенно сказать о высоком качестве нового изделия".

Истираемость марки G1 – минимальное значение потери массы

Прочность соответствует классу бетона В30 (М400)

Морозостойкость – 200 циклов

Водопоглощение стандартное

"Натуральная мраморная крошка в лицевом слое изделия наделяет плитку роскошным блеском и приятной шероховатостью, – рассказывает начальник цеха "Алом" Павел Морозов. – Мраморный фактурный слой изделий имеет массу преимуществ: крошка экологична, безопасна и обеспечивает лучшее сцепление с поверхностями при понижении температур и выпадении осадков. Мы не только производим качественную и красивую тротуарную плитку, еще мы позаботились о ее бережном хранении и транспортировке. Каждый ряд на поддоне мы прокладываем специальным защитным слоем для сохранения идеального вида поверхности".

Тротуарная плитка новой коллекции "Мрамор Алом" – это беспроигрышный вариант идеального благоустройства абсолютно любой территории: от милого дворика "родового гнезда" до главной площади города. Благородное, стильное, комфортное современное мощение на долгие годы, которое вряд ли оставит равнодушным настоящих ценителей уюта в жизни.

Выбирайте свою тротуарную плитку "Алом" в фирменном магазине "ЖБИ Сибири"!

ООО "ЖБИ Сибири"

г. Барнаул, 9-й Заводской проезд, 40

Телефон: +7 (3852) 20 22 22

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