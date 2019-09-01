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Умер подросток, избитый полицейским у кафе под Брянском

, ИА "Амител"
Студент провел в коме больше двух недель
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В одной из больниц Брянска скончался подросток, которого избил временно исполняющий обязанности начальника районного отдела полиции в Брянской области, сообщает "Российская газета". Юноша провел больше двух недель в коме.

Конфликт случился 13 августа в кафе поселка Локоть, где 36-летний полицейский предложил молодому человеку за соседним столиком выйти и поговорить.

Разговор, видимо, не удовлетворил правоохранителя. Как рассказывают очевидцы, майор сильно ударил по затылку парня, который после рукопожатия развернулся, чтобы уйти. Тот упал и ударился затылком.

С места инцидента участников конфликта увозили на разных машинах: 17-летнего подростка – на медицинской, а его обидчика – на полицейской.

Во время транспортировки в больницу учащийся местного техникума впал в кому. У него диагностирована серьезная черепно-мозговая травма. В Брянске ему сделали сложную четырехчасовую операцию, но она лишь только ненадолго продлила ему жизнь.

Не дожидаясь результатов расследования, полицейского уволили со службы. По ходатайству следствия его заключили под стражу на два месяца.

В связи со смертью потерпевшего уголовное дело в отношении уже бывшего полицейского переквалифицировали в более серьезную статью: ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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