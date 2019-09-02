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Еще один гигантский ТРЦ хотят построить в Барнауле недалеко от "Арены"

, ИА "Амител"
Эксперты предрекают Барнаулу "переквалификацию" торговых площадей
Торговый центр / Фото: 2do2go.ru

Торговый центр / Фото: 2do2go.ru

Новый торгово-развлекательный центр планируют построить в Барнауле. Участок, на котором может появиться объект, 17 августа 2019 года Фонд имущества Алтайского края выставил на аукцион.

Еще один ТРЦ-гигант?

Территория располагается в северо-западном направлении от пересечения улицы Просторной и Павловского тракта, напротив тепличного комплекса "Индустриальный". Площадь участка – 24,2 гектара.

Земля находится в федеральной собственности. Победителю торгов ее передадут в аренду на 3 года и 5 месяцев, за это время на участке должен появиться объект. Но сначала новому собственнику предстоит очистить его от растущих деревьев и кустарников и выровнять навалы грунта. Участок, кстати, расположен в зоне шумового воздействия авиатранспорта и частично в санитарной защитной зоне Власихинского промышленного района. По его территории проходят и волоконно-оптической линии связи.

В документах к аукциону указано, что минимальный процент застройки участка составляет 20%, а максимальный – 50%. Таким образом, площадь одноэтажного здания будет в пределах 48-120 тысяч квадратных метров. Учитывая, что большинство торговых центров возводят в три этажа, то объект может быть по-настоящему огромным – 144-360 тысяч квадратных метров. Отметим, площадь ТРЦ "Арена", который на данный момент является самым большим торговым центром в Алтайском крае, составляет 250 тысяч квадратных метров.

Аукцион запланирован на 19 сентября 2019 года. 

Клиенты будут

Потенциально, покупатели у предполагаемого торгового центра будут: рядом находится еще одна огромная территория под строительство. Участок в 86 га принадлежит ИСК "Алгоритм", которая в декабре 2018 года выиграла аукцион по его продаже. По условиям торгов, в данном квартале можно разместить от 200 тысяч квадратных метров жилья. Застроить эту территорию предполагается в течение 12 лет.

ТРЦ грозит переквалификация?

В то же время с другой стороны от продаваемого участка работает ТРЦ "Арена". И хотя он открылся еще в марте 2015 года, до сих пор не все площади сданы в аренду. По мнению ряда экспертов, причина в том, что Барнаул перенасыщен торговыми центрами. Уже в ближайшем будущем мы можем наблюдать "переквалификацию" торговых площадей в офисные, считает кандидат экономических наук Антон Поломошнов.

"Есть такой показатель как количество торговых площадей на душу населения. Барнаул находится в лидерах страны по этому значению. При том уровне доходов жителей, который мы имеем сейчас, не очень понятно, как единица торговой площади будет выживать. Закономерно, что нас ждет некое сокращение площадей, переквалификация некоторых торговых помещений в офисные. В Барнауле нет того покупательского спроса, который бы обеспечил ретейлерам возможность и оплаты аренды, и заработок. Некоторые арендаторы в торговых центрах находятся на грани. В той же "Арене" есть несколько таких операторов. "Арена" вообще очень гибко походит к проблеме арендных ставок, иногда даже встает вопрос об экономической целесообразности", – отметил эксперт.

Цифра

По данным онлайн-справочника 2ГИС, в Барнауле на конец августа 2019 года насчитывается 153 торговых центра.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.09.2019 08:36
месный

а разве не галлактика самый большой?

0  0
2.09.2019 08:54
- гость -

Даёшь каждому жителю Барнаула по ТРЦ!

0  0
2.09.2019 09:03
- гость -

а мне два пста заверните

0  0
2.09.2019 09:16
- гость -

Даешь больше церквей и ТРЦ Алтайскому краю!

0  0
2.09.2019 09:31
Гость

Слава богу, скорее бы построили. Мне остро не хватает существующих!

0  0
2.09.2019 09:45
Надя

Ещё больше, шире и выше торговых центроов! Больше-то работать негде!

0  0
2.09.2019 09:48
vroommm

2.09.2019 08:36 месный
а разве не галлактика самый большой?
-----------------------
У амика каждый раз разные цифры, в статьях 2016 и 2018 года писали, что ТРЦ "Арена" площадью 170 тысяч кв. м., сейчас уже 250. Как быстро разрастаются то.
ТРЦ "Галактика" по данным из той же статьи был площадью 200 тысяч кв. м.

0  0
2.09.2019 10:13
месный

2.09.2019 09:48
vroommm

я линейкой померял в дубльгисе и то и то, галактика выходит поболее.

0  0
2.09.2019 10:24
- гость -

2.09.2019 10:13
месный У вас много свободного времени на работе? А высоту вы тоже линейкой измеряли? ну или этажи не в счет? Ваша научная деятельность просто сводит с ума, продолжайте в том же духе, становится интересно

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