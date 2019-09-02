Ученые объяснили, почему с женщинами не стоит спорить

Ученые из Каролинского института (Швеция) смогли подтвердить распространенное суждение, что с женщинами лучше вообще не спорить, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Daily Mail.
Для этого они проанализировали 617 научных работ по теме различия мужчин и женщин, написанных за 40 лет – с 1973 по 2013 год.
На основе кропотливого сопоставления полученных данных они нашли качество, дающее представительницам прекрасного пола преимущество в споре.
"Результаты исследования показали, что у женщин есть преимущество в эпизодической памяти, и это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить", – констатирует один из авторов исследования Мартин Асперхольм.
Именно благодаря лучшему запоминанию деталей, таких как даты, время и обстоятельства, у них в арсенале зачастую оказывается больше аргументов, чем у оппонента.
Правда, в отдельных компонентах мужчины имеют больше шансов на победу в споре. Например, можно смело спорить, в каком ряду стоит оставленная на парковке машина – пространственную информацию сильный пол запоминает лучше, замечают исследователи.
Комментарии
Женщины помнят множество мелочей. Например во что была одета ее соперница на протяжении целого месяца, какие цены в магазине, где выгоднее сделать те или инве покупки. Мужчины о таких мелочах очень редко по мнят...
В споре женщина не пользуется логикой. А человека, аргументы которого берутся из ниоткуда, невозможно переспорить. Даже загнанная в угол тётя будет упираться и гнуть своё. Отсюда и истина - с женщиной спорят неумные люди.
Иногда алогичность это преимущество, оно приводит к нестандартным решениям проблем, которые дяденьки разрешить ге могут.
А чего с ней спорить ? Есть только единственное правильное мнение - это мое. Если курица с чем-то несогласна - получает пинка под зад и гордо летит на улицу вместе со своим мнением и эпизодической памятью.
Примитивное существо
Что есть, то есть. Постоянно замечал задним умом, что зачастую бывал прав в таких спорах, но после драки, как грится...))) И да, согласен с последним комментом, в том плане, что жить на территории, принадлежащей своей половине, крайне нежелательно, ибо она будет этим всецело пользоваться.
2.09.2019 10:01
- гость -
А-ха-ха, + много, респект.
2.09.2019 12:03
Жоржик
2.09.2019 10:01
- гость -
А-ха-ха, + много, респект.
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Вас двоих крокодилиха родила?
Это не от пола зависит, это индивидуальные особенности человека. Псевдоученые пишут околонаучные байки, а глупые люди им верят.