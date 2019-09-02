Ученые объяснили, почему с женщинами не стоит спорить

Ученые из Каролинского института (Швеция) смогли подтвердить распространенное суждение, что с женщинами лучше вообще не спорить, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Daily Mail.

Для этого они проанализировали 617 научных работ по теме различия мужчин и женщин, написанных за 40 лет – с 1973 по 2013 год.

На основе кропотливого сопоставления полученных данных они нашли качество, дающее представительницам прекрасного пола преимущество в споре.

"Результаты исследования показали, что у женщин есть преимущество в эпизодической памяти, и это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить", – констатирует один из авторов исследования Мартин Асперхольм.

Именно благодаря лучшему запоминанию деталей, таких как даты, время и обстоятельства, у них в арсенале зачастую оказывается больше аргументов, чем у оппонента.

Правда, в отдельных компонентах мужчины имеют больше шансов на победу в споре. Например, можно смело спорить, в каком ряду стоит оставленная на парковке машина – пространственную информацию сильный пол запоминает лучше, замечают исследователи.