Какая погода будет в Алтайском крае в День знаний

В День знаний, который в 2019-м году выпал на 2 сентября, в Алтайском крае будет довольно тепло, хотя местами возможен дождь. По сообщению регионального ЦГМС, в понедельник столбики термометров в Алтайском крае покажут от +19 до +24 градусов. В конце дня местами по западу края возможен небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман.

Ветер днем ожидается юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха будет варьироваться от +19 до +21 градуса. Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Так что школьные линейки в Алтайском крае, скорее всего, пройдут на улицах. Но ветровки лучше все-таки с собой захватить.