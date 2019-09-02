Сибиряку ошибочно поставили диагноз ВИЧ. Он отсудил 10 тысяч рублей

Житель Новосибирска требует 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, полученного им из-за ошибочно поставленного диагноза ВИЧ, сообщает РБК.
Иск удовлетворен только частично – с медучреждения взыскано 10 тысяч рублей.
Обследование крови ему сделали перед операцией в одном из медцентров. Сначала ему сказали о подозрении и о том, что анализы направят на дополнительное исследование.
Не выдержав ожидания, он отправился в Центр крови, где ему сказали, что проба дала отрицательный результат.
Через некоторое время его вызвали в больницу, где он собирался делать операцию, и шокировали известием – подозрение на ВИЧ подтвердилось.
"Я тогда о ВИЧ мало знал. Это для меня означало практически конец жизни, – вспоминает сибиряк. – Несколько дней я был полностью подавлен, а потом решил пойти в "Центр-СПИД".
Повторное исследование показало, что мужчина здоров. Все остальные анализы подтвердили этот факт.
Новосибирец уверен, что стал жертвой врачебной ошибки. Он не согласен с вердиктом суда о 10 тысячах рублей компенсации и намерен его обжаловать.
Комментарии
ничё так мужику всю жизнь обгавняли... хоть и не подтвердилось - но осадочек то остался.
и все го 10ка - да это тока на две поляны скромных бабок то всего и хватит.
Есть платные больнички, которые ставят страшные диагнозы пациентам, а потом усердно лечат до последней копейки. Не верю сто это ошибка была.
Это зуд или зад
09:12, мне в бесплатных пол года без результата желудок лечили, а в платной за два месяца вылечили.
Вообще лазейка для нечестных людей.
Поел жирного перед сдачей крови, побухал с друзьями - на тебе положительный тест на ВИЧ. Пересдал по правилам и в суд....
Знакомый врач высшей категории устроился на подработку в платную клинику.
Заставляли навязывать ненужные обследования, снимать остроту заболевания но затягивать само лечение. Говорит, я не могу так, но если быстро лечить и без допуслуг, то его зарплата получалась совсем небольшой.
Уволился.
2.09.2019 09:46
- гость -
И что реально будет положительный анализ ? Офигеть
Я если перепью с утра кофе с молоком то анализ на RV всегда положительный, пересдаю - все норм, ну не могу я без кофе(
Повезло мужику. С такими деньжищами теперь заживет!
Не знаю, как сейчас, а раньше для экономии препаратов кровь от десяти человек смешивали и исследовали на ВИЧ. Если чисто - всем десяти справку, что ВИЧ не обнаружен. Если находят ВИЧ, все десять должны пересдать анализ.
А мог бы на этом фоне развестись, переспать со всей общагой, попробовать наркоту, и много еще чего....а он ушел в себя и депрессировал на 10 косарей...
2.09.2019 16:35
- гость -
какой у вас богатый жизненный опыт однако