Сибиряку ошибочно поставили диагноз ВИЧ. Он отсудил 10 тысяч рублей

Житель Новосибирска требует 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, полученного им из-за ошибочно поставленного диагноза ВИЧ, сообщает РБК.

Иск удовлетворен только частично – с медучреждения взыскано 10 тысяч рублей.

Обследование крови ему сделали перед операцией в одном из медцентров. Сначала ему сказали о подозрении и о том, что анализы направят на дополнительное исследование.

Не выдержав ожидания, он отправился в Центр крови, где ему сказали, что проба дала отрицательный результат.

Через некоторое время его вызвали в больницу, где он собирался делать операцию, и шокировали известием – подозрение на ВИЧ подтвердилось.

"Я тогда о ВИЧ мало знал. Это для меня означало практически конец жизни, – вспоминает сибиряк. – Несколько дней я был полностью подавлен, а потом решил пойти в "Центр-СПИД".

Повторное исследование показало, что мужчина здоров. Все остальные анализы подтвердили этот факт.

Новосибирец уверен, что стал жертвой врачебной ошибки. Он не согласен с вердиктом суда о 10 тысячах рублей компенсации и намерен его обжаловать.