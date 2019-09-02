Два Алтая вошли в десятку регионов РФ с наименее доступным электричеством

Алтайский край и Республика Алтай оказались в десятке регионов РФ, замыкающих рейтинг по доступности электроэнергии для населения, который составило РИА "Новости".
Так, жители Алтайского края на среднюю месячную зарплату могут оплатить потребление 5653 кВт⋅ч, а население Республики Алтай – 5300 кВт⋅ч.
Соседями регионов по нижней части таблицы стали Северная Осетия (5872 кВт/ч), Костромская область (5733 кВт⋅ч), Ставропольский край (5630 кВт⋅ч), Карачаево-Черкесия (5594 кВт⋅ч), Псковская (5578 кВт⋅ч) и Ивановская (5115 кВт⋅ч) области, Адыгея (5079 кВт⋅ч) и Калмыкия (4876 кВт⋅ч).
Наиболее доступное электричество оказалось в Иркутской области (34436 кВт⋅ч), Ямало-Ненецком (29741 кВт⋅ч) и Ханты-Мансийском (21977 кВт⋅ч) автономным округам, Мурманской (18885 кВт⋅ч) и Сахалинской (16470 кВт⋅ч) областях, Красноярском крае (15891 кВт⋅ч) Хакасии (15817 кВт⋅ч), Тюменской области (14090 кВт⋅ч), Москве (13999 кВт⋅ч) и Ненецком автономном округе (13892 кВт⋅ч).
Ранее ИА "Амител" объясняли, почему жители Алтайского края и Республики Алтай платят за электроэнергию больше, чем, например, жители Иркутской области.
Дело в том, что стоимость зависит от протяженности линий, идущих от генератора к конечному потребителю, так как их необходимо обслуживать и ремонтировать. Чем дальше генератор, тем выше тариф.
70% электричества для населения Алтайского края закупается в других регионах. Выбор поставщиков осуществляет Федеральный оператор оптового рынка электроэнергии и мощности.
Комментарии
Помнится, некто Топилин, министр из правительства Медведева и борцун с бедностью, обещал к 1 сентября сего года подогнать для Алтайского края некую программку развития. Сегодня 2-е, документа нет. Ждем-с.
А местные власти программу развития подогнать не могут? Без министра федерального уровня разобраться вообще никак?
В Тюмени электричество под боком, как на Сахалине, в северных округах, в Москве ваще все в электростанциях, ага. Может, просто регион нищий?
12:20
Да, никак, вообще никак, с министрами или без министров. Власть вообще перестает работать и что-либо делать. Даже такую показуху, как обещанная программа, состряпать не могут. Поинтересуйтесь, как финансируются пресловутые нацпроекты, на сколько процентов.