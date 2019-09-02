Два Алтая вошли в десятку регионов РФ с наименее доступным электричеством

Алтайский край и Республика Алтай оказались в десятке регионов РФ, замыкающих рейтинг по доступности электроэнергии для населения, который составило РИА "Новости".

Так, жители Алтайского края на среднюю месячную зарплату могут оплатить потребление 5653 кВт⋅ч, а население Республики Алтай – 5300 кВт⋅ч.

Соседями регионов по нижней части таблицы стали Северная Осетия (5872 кВт/ч), Костромская область (5733 кВт⋅ч), Ставропольский край (5630 кВт⋅ч), Карачаево-Черкесия (5594 кВт⋅ч), Псковская (5578 кВт⋅ч) и Ивановская (5115 кВт⋅ч) области, Адыгея (5079 кВт⋅ч) и Калмыкия (4876 кВт⋅ч).

Наиболее доступное электричество оказалось в Иркутской области (34436 кВт⋅ч), Ямало-Ненецком (29741 кВт⋅ч) и Ханты-Мансийском (21977 кВт⋅ч) автономным округам, Мурманской (18885 кВт⋅ч) и Сахалинской (16470 кВт⋅ч) областях, Красноярском крае (15891 кВт⋅ч) Хакасии (15817 кВт⋅ч), Тюменской области (14090 кВт⋅ч), Москве (13999 кВт⋅ч) и Ненецком автономном округе (13892 кВт⋅ч).

Ранее ИА "Амител" объясняли, почему жители Алтайского края и Республики Алтай платят за электроэнергию больше, чем, например, жители Иркутской области.

Дело в том, что стоимость зависит от протяженности линий, идущих от генератора к конечному потребителю, так как их необходимо обслуживать и ремонтировать. Чем дальше генератор, тем выше тариф.

70% электричества для населения Алтайского края закупается в других регионах. Выбор поставщиков осуществляет Федеральный оператор оптового рынка электроэнергии и мощности.