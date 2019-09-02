На двух улицах Барнаула запретят стоянку грузовиков

В Барнауле появятся новые дорожные знаки, которые ознаменуют запрет на стоянку грузовых транспортных средств на городских улицах. Как сообщает мэрия, мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения.
С 23 сентября грузовикам останавливаться на улицах Власихинская (между зданиями №57ж и №57а) и Пихтовая (от здания №2 до строения №57 к. 2 на улице Власихинской) в ночное время можно исключительно для посадки или высадки пассажиров, а также погрузки или разгрузки машины.
Комментарии
вот к примеру на путиловской от молодёжной до сибирского остановка запрещена, везде знаки как на фото в верху и однако там всё забито машинами и днём и не днём. Там есть места как-бы для парковки но знаков, что парковка нет нигде, только запрет на остановку сплошняком. Недавно там был.
А фото из Барнаула не нашлось?
и на Красноармейском запретить стоянки грузовиков
Могу гайцм хлебное место подсказать машин 30-40 можно за ночь увести, пешеходная алея вдоль дублера на Павловском тракте от Попопва в сторону Сиреневой вся ночью забита машинами, для эвокуатора работы не початый край.
2.09.2019 11:17
месный
Как это на путиловской от молодёжной до сибирского?
2.09.2019 13:21
- гость -
Аааааа... блин, от комсомольского разумеется
Хоть один увидел.