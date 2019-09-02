На двух улицах Барнаула запретят стоянку грузовиков

В Барнауле появятся новые дорожные знаки, которые ознаменуют запрет на стоянку грузовых транспортных средств на городских улицах. Как сообщает мэрия, мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения.

С 23 сентября грузовикам останавливаться на улицах Власихинская (между зданиями №57ж и №57а) и Пихтовая (от здания №2 до строения №57 к. 2 на улице Власихинской) в ночное время можно исключительно для посадки или высадки пассажиров, а также погрузки или разгрузки машины.