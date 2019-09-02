У погибшей в Турции россиянки вырезали матку и яичники

Министерство здравоохранения Турции подтвердило факт изъятия органов у погибшей 16-летней россиянки, но заверяют, что это сделано для проведения судебной экспертизы, сообщает ТВК.
Жительница Красноярска пожаловалась на боли в животе во время отдыха за рубежом. Девочку госпитализировали в турецкую клинику, где она скончалась. Позднее у родителей возникли подозрения в том, что их дочь убили, чтобы вырезать органы для трансплантации, и они обратились в Следственный комитет.
После появления информации об этом в СМИ турецкая сторона подтвердила факт изъятия внутренних органов.
"Тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия, под подпись и протокол судебного разбирательства, – гласит текст сообщения. – При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований".
Турецкое ведомство уточнило, что органы и ткани, взятые на экспертизу, хранятся один год. Это закреплено в законодательстве страны. Родителям их могут доставить, если поступит соответствующий запрос.
Комментарии
Нехило россиян потрошат
Да уж, как то мутно все.
зачем, если был аппендицит?
11:59
Жоржик
Интересный у вас ник
12:01, а с чего вы взяли, что был аппендицит?
2.09.2019 12:34
- гость -
12:01, а с чего вы взяли, что был аппендицит?
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Такой диагноз турки поставили. И если они решили, что был аппендицит, то зачем им матка и яичники для исследования?
12:39, попасть в больницу с подозрением на аппендицит и получить окончательный диагноз, это совсем разные вещи. Очевидно же, что дело не в аппендиците.
Такой диагноз турки поставили. И если они решили, что был аппендицит, то зачем им матка и яичники для исследования?
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Такой диагноз поставили наши СМИ. А медкарту из больницы ни вы ни я не видели
Видно, не аппендицит был. Возможно, апоплексия яичника. Гистологию у нас примерно месяц могут делать. Но все-то им зачем?
Во времени «проклятого совка» этим султанам-сулейманам в голову бы не пришло потрошить советских людей, потому как знали, что любой из генсеков, за исключением черненко и меченого, их бы в каменный век вбомбил.
А сейчас хочешь самолёт сбивай, хочешь туристов потроши - все с рук сойдёт.
2.09.2019 13:05
- гость -
12:39, попасть в больницу с подозрением на аппендицит и получить окончательный диагноз, это совсем разные вещи. Очевидно же, что дело не в аппендиците.
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Почему это очевидно? Картина вполне характерная для аппендицита: острый аппендицит при несвоевременном оказании помощи перерос в перитонит, от чего девушка и умерла. Может быть врачи здесь подскажут, при каких гинекологических заболеваниях может развиться перитонит?
2.09.2019 12:10
- гость -
Зачем жоржика обижаешь? Манерный он у нас тут, и Митенька. Не трожь грязными руками наших голубков, иди лучше мЯсного потроши почему у него из башки спицы торчат. А этих когда оскорбишь надолго пропадают.
2.09.2019 13:59
- гость -
Ты хоть подписывайся, чтобы знать кто гадит.
Жоржик либерастов, типо тебя, терпеть не может и судя по его постам - он точно не манерный. Не видел ни одного поста от него такого. Резкий, возможно местами слишком, грубый, баб тупых терпеть не может - это да. А вот насчет тебя - спорный вопрос, ты неравнодушен видимо к ним с Митенькой. К нормальным мужикам потянуло?
Хотя зачем вообще эти переходы на личности в ветке про погибшую девочку не понимаю, банить надо за это.
2.09.2019 13:59
- гость -
Эта надо у Пинхеда спросить одного из сенобитов, эт его фото на аватарке, так-то , еслиф кто не в курсе. Ну а кто кого распотрошит эт хорошо в фильме показано, откуда эти персонажи.
2.09.2019 13:45
- гость -
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да советскому союзу так же было плевать на своих граждан
главное - дружба народов. впрочем, с тех пор ничего не изменилось