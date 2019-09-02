У погибшей в Турции россиянки вырезали матку и яичники

Министерство здравоохранения Турции подтвердило факт изъятия органов у погибшей 16-летней россиянки, но заверяют, что это сделано для проведения судебной экспертизы, сообщает ТВК.

Жительница Красноярска пожаловалась на боли в животе во время отдыха за рубежом. Девочку госпитализировали в турецкую клинику, где она скончалась. Позднее у родителей возникли подозрения в том, что их дочь убили, чтобы вырезать органы для трансплантации, и они обратились в Следственный комитет.

После появления информации об этом в СМИ турецкая сторона подтвердила факт изъятия внутренних органов.

"Тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия, под подпись и протокол судебного разбирательства, – гласит текст сообщения. – При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований".

Турецкое ведомство уточнило, что органы и ткани, взятые на экспертизу, хранятся один год. Это закреплено в законодательстве страны. Родителям их могут доставить, если поступит соответствующий запрос.