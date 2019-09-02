У погибшей в Турции россиянки вырезали матку и яичники

Министерство здравоохранения Турции подтвердило факт изъятия органов у погибшей 16-летней россиянки, но заверяют, что это сделано для проведения судебной экспертизы, сообщает ТВК.
Жительница Красноярска пожаловалась на боли в животе во время отдыха за рубежом. Девочку госпитализировали в турецкую клинику, где она скончалась. Позднее у родителей возникли подозрения в том, что их дочь убили, чтобы вырезать органы для трансплантации, и они обратились в Следственный комитет.
После появления информации об этом в СМИ турецкая сторона подтвердила факт изъятия внутренних органов.
"Тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия, под подпись и протокол судебного разбирательства, – гласит текст сообщения. – При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований".
Турецкое ведомство уточнило, что органы и ткани, взятые на экспертизу, хранятся один год. Это закреплено в законодательстве страны. Родителям их могут доставить, если поступит соответствующий запрос.
Комментарии
Нехило россиян потрошат
Да уж, как то мутно все.
зачем, если был аппендицит?
11:59
Жоржик
Интересный у вас ник
12:01, а с чего вы взяли, что был аппендицит?
2.09.2019 12:34
- гость -
12:01, а с чего вы взяли, что был аппендицит?
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Такой диагноз турки поставили. И если они решили, что был аппендицит, то зачем им матка и яичники для исследования?
12:39, попасть в больницу с подозрением на аппендицит и получить окончательный диагноз, это совсем разные вещи. Очевидно же, что дело не в аппендиците.
Такой диагноз турки поставили. И если они решили, что был аппендицит, то зачем им матка и яичники для исследования?
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Такой диагноз поставили наши СМИ. А медкарту из больницы ни вы ни я не видели
Видно, не аппендицит был. Возможно, апоплексия яичника. Гистологию у нас примерно месяц могут делать. Но все-то им зачем?