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Новости

Жительница Алтайского края выиграла квартиру в лотерею

, ИА "Амител"
Женщина решила забрать приз деньгами
Фото: piter.tv

Фото: piter.tv

Жительница Алтайского края выиграла в лотерею квартиру стоимостью 1,4 млн рублей, сообщает "Катунь24".

Наблюдая за трансляцией тиража "Столото" по телевизору, ее муж пропустил одно число. Чтобы проверить результат, специально отправились на почту. Как выяснилось, не зря.

Счастливая обладательница приза поделилась, что планирует забрать его в денежном эквиваленте. Решила, что купит квартиру в Барнауле и откроет свой бизнес.

Она занимается изготовлением декоративных цветов большого размера и сдает их в аренду. В планах расширить деятельность до салона по оформлению праздников.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.09.2019 12:06
месный

Маловато будет я думаю. С 1.4 ляма заплатить налог нада 13% останется 1218000 и где в барнауле за столько сейчас нормальную хату взять в нормальном раёне?

0  1
2.09.2019 12:18
- гость -

30% налог на выигрыш если что

0  1
2.09.2019 12:19
- гость -

точнее 35%

0  1
2.09.2019 12:57
гость

ст 228 НК РФ где вы там 35% нашли на лотереи? Налог лотерейный 13%, а 35 % заплатить придется если вы от производителя в розыгрыше участвуете, например купи мазик и выиграй хату - тут 35% сминусуют.

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