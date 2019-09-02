Студенты АлтГТУ стали финалистами международной олимпиады "IT-Планета"

Студенты факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета Тимофей Ананьев, Екатерина Брютова и Артем Фаст успешно прошли отборочные этапы международной олимпиады "IT-Планета" и приглашены для участия в финале, который состоится в октябре 2019 года на базе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

В финале участвуют студенты и молодые дипломированные специалисты из России и стран СНГ, показавшие лучшие результаты на отборочных этапах.

Соревнования пройдут в номинациях "Программирование", "Мобильные платформы", "Телеком", "Облачные вычисления и базы данных", "Свободное программное обеспечение и робототехника", "Цифровое творчество" и "Неограниченные возможности". В программу олимпиады включены образовательные и экскурсионно-развлекательные мероприятия.

Конкурсы имеют практическую направленность, что позволяет участникам понять потребности работодателей, познакомиться с представителями крупнейших ИКТ-компаний. Лучшие участники будут приглашены пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства от партнеров соревнований.

Олимпиада "IT-Планета" проводится с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также является проектом, поддерживаемым АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в направлении "Молодые профессионалы".

Учредителями олимпиады выступают ведущие российские и международные ИТ-компании: 1С, Huawei, Oracle, ГНУ/"Линуксцентр", "1С-Гэндальф", "Моризо", SimbirSoft, TIM3R, "Студия 15", "Моторика", а также Институт системного программирования РАН, Всероссийская организация инвалидов и глухих. Организаторы олимпиады – автономная некоммерческая организация "Центр развития информационных технологий "ИТ-Планета", соорганизатор – Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".