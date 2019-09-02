Барнаул стал одним из самых популярных у туристов городов этим летом в Сибири

Барнаул вошел в пятерку сибирских городов, которые туристы чаще всего посещали этим летом, сообщил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
В первую пятерку вошли Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск и Барнаул. Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.
Дешевле всего отдыхали этим летом в Томске, дороже всего – в Новосибирске. Туристы бронировали поездки в Сибирь на период от 2 до 10 ночей и тратили на аренду жилья от 524 рублей до 1,795 тыс. рублей в сутки.
Пятерка популярных городов СФО у туристов летом 2019:
- Красноярск – 1639 рублей в сутки / в среднем задерживались здесь на 2,8 ночи
- Новосибирск – 1795 рублей / 2,6 ночи
- Омск – 1700 рублей / 2 ночи
- Томск – 524 рубля / 10 ночей
- Барнаул – 1700 рублей / 4 ночи.
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