Барнаул стал одним из самых популярных у туристов городов этим летом в Сибири

Барнаул вошел в пятерку сибирских городов, которые туристы чаще всего посещали этим летом, сообщил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В первую пятерку вошли Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск и Барнаул. Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Дешевле всего отдыхали этим летом в Томске, дороже всего – в Новосибирске. Туристы бронировали поездки в Сибирь на период от 2 до 10 ночей и тратили на аренду жилья от 524 рублей до 1,795 тыс. рублей в сутки.

Пятерка популярных городов СФО у туристов летом 2019: