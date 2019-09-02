10 сентября Apple презентует три новых iPhone

Apple пригласила журналистов на презентацию новых продуктов компании, сообщает tjournal.ru. Она пройдет в штаб-квартире под слоганом By innovation only ("только благодаря инновациям").

Среди прочих продуктов представители СМИ ожидают увидеть три новых айфона. Как следует из инсайдерской информации, два из них получат OLED-экраны (на 5,8 и 6,5 дюйма), третий – LCD-дисплей (6,1 дюйма).

Как следует из утечек информации внутри компании, главной особенностью их станет улучшенная камера. Два аппарата оснастят тремя сенсорами с телефото линзой, широкоугольным и сверхширокоугольным объективом, третий – двойной камерой.

Ожидается, что функцию 3D Touch заменит система виброотклика, которая уже используется на iPhone XR. Также айфоны получат двухстороннюю беспроводную зарядку, более мощные батареи и новые процессоры.