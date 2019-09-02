Строительство Спасского собора в Барнауле может затянуться из-за дороговизны проекта

Спасский собор в Барнауле возводится на средства меценатов и еще неизвестна общая смета строительства, сообщает ГТРК "Алтай" со ссылкой на радио "Вести ФМ".
Барнаульская строительная компания "Созидание" уже приступила к работе на строительной площадке возле парка "Солнечный ветер".
Строителям предстоит возвести двухэтажное здание в стиле XII века. По экономическим причинам его размер стал меньше в четыре раза, чем планировалось изначально.
Отмечается, что на выполнение нулевого цикла потребуется более 10 млн рублей. Его планируется закончить до конца этого года, сообщил секретарь Барнаульской епархии Георгий Крейдун.
На территории построят звонницу, детскую площадку, альпийскую горку и искусственный водоем.
Ранее сообщалось, что если позволят финансы, то закончить строительство Спасского собора рассчитывают в начале 2021 года.
Комментарии
Совсем рехнулись - в самом нищем регионе страны у людей нет денег, рушится медицина, социалка, но всюду золотые купола...
Все население края рыдает от горя.......
мдя...маразм крепчал.. ежики кололись плакали но продолжали жрать кактус
На всё воля господня !!!
А у нас в городе теперь будет не один собор?...
ребята, все это мелочи. Нам нужны монастыри! большой комплекс и много. вся это точечная застройка мелких богодельней это мелочи. Нам нечем гордиться, а надо бы подумать уже и о великом
страна дураков?
"По экономическим причинам его размер стал меньше в четыре раза, чем планировалось изначально."------Ох,эти экономические причины."Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи."
Двухэтажное здание старой планировки.
именно вот это и называют СКРЕПЫ?
они оскорбляют мои чувства
может лучше десяток пунктов в деревушках..
хОдите мОлитесь!!! Рабы мОи!
А детям на лечение СМСками собирают .
Очень хорошо и радостно. В нашем районе храма нет, а до Никольского далеко.
А есть ли деньги у меценатов на больницы для паствы? Это сейчас более актуально для народа. Церкви строят очень быстро. А больницы похожи на углярки. Например, такая на горе в Барнауле. В очереди в основном только те , кому скоро церковь в последний раз пригодится. Да простят они нас и вас меценаты. Зачем же так глаза меценатам позакрывало то? Перекос то какой. Врачей работать в таких больницах не загонишь. Они тоже жить хотят.
Список меценатов - в студию.
Хочется знать, кто такие добрые дела делает.
задолбали уже эти священослужители. Священники должны служить Господу и заботиться о душах своих прихожан, а не заниматься предпринимательством
Задолбали эти "меценаты" - сперва всю жизнь грешат, а потом на старости лет грехи, видите ли, замаливают постройкой всяких храмов(причем по логике "чем сильнее грешили - тем богаче храм отгрохаем". Уж торговля индульгенциями у католиков в средние века и то выглядела честнее, по крайней мере, города всякими ненужными сооружениями впустую не застраивались.
2.09.2019 17:41
- гость -
А вы всерьез думаете, что этим "меценатам" важно то, что актуально для других, а не для себя? Думается, с деньгами, которых хватает на постройку церквей, "меценаты" и их семьи лечатся за границей. А то, что, кгхм, прихожане дохнут - так проблемы негров, как известно....
У нас на Потоке церквы нет! Але... попы, вы чо бедных не окормляете? Постройте каку нибудь на месте ДК Химиков, или бывших Спорткультоваров?
Погорячился, там на против дк, детская поликлиника, вот её снесите и будет ансамбль!!!
Погорячился, там на против дк, детская поликлиника, вот её снесите и будет ансамбль!!
Ну ты даешь. Там же памятник Титову по центру. А это прямое оскорбление чувств.
А слабо снести коробку краевой админисрации и забабахать Храм Христа Спасителя в полный рост? точную копию московского?
Опрос хоть проведите. зачем он нужен!Один голос уже против!Лучше бы школу или детский сад построили!
2.09.2019 20:39
василий
Зачем вообще что-то строить в парке???
А ведь деревья в этом парке посажены в память о ветеранах !
Вырубим память - забабахаем церковь .
Мракобесие в 21 веке .
Нам бы народ Свердловский...