Строительство Спасского собора в Барнауле может затянуться из-за дороговизны проекта

Спасский собор в Барнауле возводится на средства меценатов и еще неизвестна общая смета строительства, сообщает ГТРК "Алтай" со ссылкой на радио "Вести ФМ".

Барнаульская строительная компания "Созидание" уже приступила к работе на строительной площадке возле парка "Солнечный ветер".

Строителям предстоит возвести двухэтажное здание в стиле XII века. По экономическим причинам его размер стал меньше в четыре раза, чем планировалось изначально.

Отмечается, что на выполнение нулевого цикла потребуется более 10 млн рублей. Его планируется закончить до конца этого года, сообщил секретарь Барнаульской епархии Георгий Крейдун.

На территории построят звонницу, детскую площадку, альпийскую горку и искусственный водоем.

Ранее сообщалось, что если позволят финансы, то закончить строительство Спасского собора рассчитывают в начале 2021 года.