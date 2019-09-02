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Строительство Спасского собора в Барнауле может затянуться из-за дороговизны проекта

, ИА "Амител"
Новый собор возле парка "Солнечный ветер" возводится на средства меценатов
Спасский собор в Барнауле планируют завершить в 2021 году / Фото: Patriarchia.ru

Спасский собор в Барнауле планируют завершить в 2021 году / Фото: Patriarchia.ru

Спасский собор в Барнауле возводится на средства меценатов и еще неизвестна общая смета строительства, сообщает ГТРК "Алтай" со ссылкой на радио "Вести ФМ".

Барнаульская строительная компания "Созидание" уже приступила к работе на строительной площадке возле парка "Солнечный ветер".

Строителям предстоит возвести двухэтажное здание в стиле XII века. По экономическим причинам его размер стал меньше в четыре раза, чем планировалось изначально.

Отмечается, что на выполнение нулевого цикла потребуется более 10 млн рублей. Его планируется закончить до конца этого года, сообщил секретарь Барнаульской епархии Георгий Крейдун.

На территории построят звонницу, детскую площадку, альпийскую горку и искусственный водоем.

Ранее сообщалось, что если позволят финансы, то закончить строительство Спасского собора рассчитывают в начале 2021 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

2.09.2019 13:27
- гость -

Совсем рехнулись - в самом нищем регионе страны у людей нет денег, рушится медицина, социалка, но всюду золотые купола...

0  1
2.09.2019 13:30
Злая гостья

Все население края рыдает от горя.......

0  1
2.09.2019 13:33
- гость -

мдя...маразм крепчал.. ежики кололись плакали но продолжали жрать кактус

0  1
2.09.2019 13:42
iOne

На всё воля господня !!!

0  1
2.09.2019 13:54
- гость -

А у нас в городе теперь будет не один собор?...

0  1
2.09.2019 14:01
- гость -

ребята, все это мелочи. Нам нужны монастыри! большой комплекс и много. вся это точечная застройка мелких богодельней это мелочи. Нам нечем гордиться, а надо бы подумать уже и о великом

0  1
2.09.2019 14:11
- гость -

страна дураков?

0  1
2.09.2019 14:13
- гость -

"По экономическим причинам его размер стал меньше в четыре раза, чем планировалось изначально."------Ох,эти экономические причины."Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи."

0  1
2.09.2019 14:14
- гость -

Двухэтажное здание старой планировки.

0  1
2.09.2019 14:42
- гость -

именно вот это и называют СКРЕПЫ?

0  1
2.09.2019 15:10
- гость -

они оскорбляют мои чувства

0  1
2.09.2019 15:14
владимр

может лучше десяток пунктов в деревушках..

0  1
2.09.2019 15:46
- гость -

хОдите мОлитесь!!! Рабы мОи!

0  1
2.09.2019 16:06
гость

А детям на лечение СМСками собирают .

0  1
2.09.2019 17:33
Прихожанин

Очень хорошо и радостно. В нашем районе храма нет, а до Никольского далеко.

0  1
2.09.2019 17:41
- гость -

А есть ли деньги у меценатов на больницы для паствы? Это сейчас более актуально для народа. Церкви строят очень быстро. А больницы похожи на углярки. Например, такая на горе в Барнауле. В очереди в основном только те , кому скоро церковь в последний раз пригодится. Да простят они нас и вас меценаты. Зачем же так глаза меценатам позакрывало то? Перекос то какой. Врачей работать в таких больницах не загонишь. Они тоже жить хотят.

0  1
2.09.2019 17:49
&

Список меценатов - в студию.
Хочется знать, кто такие добрые дела делает.

0  1
2.09.2019 17:53
Игорь Крих_mailru

задолбали уже эти священослужители. Священники должны служить Господу и заботиться о душах своих прихожан, а не заниматься предпринимательством

0  0
2.09.2019 18:08
- гость -

Задолбали эти "меценаты" - сперва всю жизнь грешат, а потом на старости лет грехи, видите ли, замаливают постройкой всяких храмов(причем по логике "чем сильнее грешили - тем богаче храм отгрохаем". Уж торговля индульгенциями у католиков в средние века и то выглядела честнее, по крайней мере, города всякими ненужными сооружениями впустую не застраивались.

0  1
2.09.2019 18:32
- гость -

2.09.2019 17:41
- гость -
А вы всерьез думаете, что этим "меценатам" важно то, что актуально для других, а не для себя? Думается, с деньгами, которых хватает на постройку церквей, "меценаты" и их семьи лечатся за границей. А то, что, кгхм, прихожане дохнут - так проблемы негров, как известно....

0  1
2.09.2019 18:51
Дядька

У нас на Потоке церквы нет! Але... попы, вы чо бедных не окормляете? Постройте каку нибудь на месте ДК Химиков, или бывших Спорткультоваров?

0  1
2.09.2019 18:53
Дядька

Погорячился, там на против дк, детская поликлиника, вот её снесите и будет ансамбль!!!

0  1
2.09.2019 19:22
Пионер

Погорячился, там на против дк, детская поликлиника, вот её снесите и будет ансамбль!!

Ну ты даешь. Там же памятник Титову по центру. А это прямое оскорбление чувств.

0  1
2.09.2019 19:25
- гость -

А слабо снести коробку краевой админисрации и забабахать Храм Христа Спасителя в полный рост? точную копию московского?

0  1
2.09.2019 20:39
василий

Опрос хоть проведите. зачем он нужен!Один голос уже против!Лучше бы школу или детский сад построили!

0  1
3.09.2019 08:31
- гость -


2.09.2019 20:39
василий
Зачем вообще что-то строить в парке???

0  1
3.09.2019 08:54
гость

А ведь деревья в этом парке посажены в память о ветеранах !
Вырубим память - забабахаем церковь .
Мракобесие в 21 веке .

0  1
3.09.2019 09:42
- гость -

Нам бы народ Свердловский...

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