Эксперты прогнозируют рост цен на авиабилеты

Рост стоимости билетов на самолеты в России по итогам 2019 года может составить 9-10%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.

Такие выводы он сделал на основе оценки убытков авиаперевозчиков. Так в первом квартале 2019 года они составили 45 млрд рублей. Это на 32% выше, чем за январь-март 2018 года. Для сравнения за весь прошлый год суммарные убытки достигли 54 млрд рублей.

"Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV –– всегда убыточны, — уточнил Шокуров. — Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается".

Во многом это объясняется ростом стоимости авиакеросина, который в этом году стал дороже на 1,5-2%, а в прошлом – на 30%.

Прогноз Шокурова подтвердили эксперты Высшей школе экономики и ГосНИИ гражданской авиации, которые также ожидают подорожание перелетов на 8-10%.