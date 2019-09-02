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В школу не пойду. Как алтайские депутаты детей и внуков в первый класс отдавали

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Романенко, Трофимов, Писарев и другие рассказали, как сходили на школьные линейки

После первосентябрьской линейки, которая в 2019 году состоялась 2 сентября, школы Алтайского края пополнились 30 тысячами новых учеников – именно столько первоклашек с волнением переступили порог своего нового "второго" дома. Родителей на торжествах в этот день было еще больше. В толпах мам, пап, бабушек, дедушек стояли депутаты Заксобрания: глава алтайских единороссов и спикер АКЗС Александр Романенко, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, глава регионального отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов и другие. Они поделились с Amic.ru как провожали своих чад первый раз в первый класс.

Итак, глава алтайского парламента Александр Романенко отправил в школу старшую внучку Машу. Провожали всей семьей: на фото его супруга Тамара Николаевна, дочь Татьяна, зять Александр Евстигнеев (возглавляет управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края), внучки Саша и Маша.

Как рассказал Романенко, Маша ответственно подошла к первому дню в школе – сама выбирала бант и платье на линейку. Несмотря на требования к школьной форме, она нашла наряд по вкусу.

Первоклассница ходила на предшкольную подготовку, потому в школу шла уверенно. Александр Романенко признался, что вести внучку в первый класс ему было где-то более волнительно, чем дочь.

"Эмоции не отпускают с самого момента, как мы зашли в школьные ворота. Очень надеюсь, что Машенька найдет здесь хороших товарищей, получит исчерпывающие знания по школьной программе и найдет свой путь в этой жизни", – сказал он Amic.ru.
 

Депутат АКЗС, глава алтайского Пенсионного фонда Борис Трофимов провожал в первый класс внука Бориса. Говорит, что семья готовилась к этому событию почти год, в том числе и сам дедушка.

"Он занимался предшкольной подготовкой с математическим уклоном. Кроме того, мы объясняли ему, что он войдет в большой коллектив, что образ жизни изменится. Прощались с игрушками, с одной только еще не расстался – динозавром Плюхом – принес его с собой в школу. И мы с ним договорились, он будет брать его с собой только первую неделю. На самой линейке Борис не волновался, мы с ним недавно с охоты вернулись, так там он даже больше переживал", – рассказал Борис Трофимов.

Свой первый класс Борис Трофимов – старший помнит плохо, эмоции от проводов в школу своих, теперь уже взрослых сыновей, более свежие. Он отметил два больших отличия первоклассника сейчас и почти 30 лет назад. Первое – форма: тогда приходили кто во что горазд, теперь все строго и четко: единый красивый "лук", шевроны. За месяц до сентября родителям школьников раздали порядок подготовки детей, своеобразную дорожную карту, что именно надо успеть сделать перед школой.

Второе – содержание. "Сейчас в школе есть какой-то корпоративный дух, дети понимают, что входят в коллектив, где есть свои традиции, правила. Как сказал мой внук на линейке во время своего выступления: запомните нас, мы будем лучшими выпускниками!" – добавил Трофимов. Кстати, Борис Александрович – младший пошел в школу без телефона, родители принципиальны в этом вопросе: в школе должна быть учеба, без игр и соцсетей.

 

Депутат, директор ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4" Николай Данилин тоже отправил сына Захара в школу без гаджетов.

"Мы дадим ему кнопочный телефон из соображений безопасности, но я с ним договорился, что до пятого класса будет так, а там посмотрим, как учиться будет. Я противник гаджетов на уроках, это очень отвлекает", – сказал Николай Данилин.

Депутат добавил, что они с женой – как хороший и плохой полицейский. Его строгость в воспитании детей компенсируется мягкостью мамы.

"Я намерен помогать сыну, но учиться за него точно не буду. Родители воспитали во мне самостоятельность, я делаю так же", – отметил он.

Год назад Захар Данилин очень хотел в школу, но чем ближе к 1 сентября, тем это желание слабело.

"А тут недавно он нам говорит: в школу не пойду, учиться не буду. Но в целом морально он подготовился: учительница ему нравится, понимание, что придется рано вставать, заниматься по четыре урока, что беззаботная детсадовская жизнь закончилась – есть", – рассказал Данилин.

 

Депутат АКЗС и директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев – дедушка школьников со стажем: Полина – уже третья внучка, которую он привел на линейку первоклассников. Рассказывает, что девочке очень понравилось ходить в детский сад, она не хотела с ним расставаться и переходить в какую-то там школу. Однажды даже заявила: не буду ходить в школу.

"Но вот прошла линейка, первый урок и она выбежала из школы счастливая и довольная. Ей все понравилось", – рассказал Сергей Писарев.

Писарев, кстати, с 1988 по 2000 работал в школе, сначала учителем географии, потом замдиректора по воспитательной работе. Классный руководитель Полины – его одногруппница. Как директор зоопарка он подарил всем одноклассникам внучки книжки про "Лесную сказку".

"Не знаю, как в других школах, но у нас в 121-й все по-прежнему: уважение к учителю, уважение к ученику, преемственность, дух, домашняя обстановка, как и все предыдущие годы. Почти 30 лет назад при открытии школы был написан школьный гимн. Когда сегодня его пели, я видел, как подпевали родители", – добавил депутат.

Депутат и бизнесмен Сергей Лямин отправил в первый класс среднего сына Тимура, старшая дочь учится во втором классе.

"Я уже не на новенького, так что в этом году волнения было уже меньше. А сын и вовсе радовался. Он со своей тягой к знаниям очень хотел пойти в школу. Тимур занимается с пяти лет чтением, математикой, ходил на разные развивающие занятия, всегда увлеченно смотрит познавательные телепередачи", – рассказал Лямин-старший.

Собирался будущий первоклассник тщательно: сам выбирал всю канцелярию, рюкзак, все тщательно записывал. На линейку шел как на праздник.

Сергей Лямин подметил вот какую деталь: в его школьные годы на линейку приходили только родители, и то не всегда. Теперь же ходят целыми семьями.

"В нашей школе около 120 первоклассников, за их спинами стояли человек 500 родителей, бабушек, дедушек, другой родни", – сказал он.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.09.2019 14:29
- гость -

Господа единоросы, вам фото с тигрятами и детишками уже не помогут, люди уже знают вашу сущность!

0  0
2.09.2019 14:34
Варя

какие все милые

0  0
2.09.2019 14:41
- гость -

Варя, вам мило смотреть на картинки с изображением людей которые поддержали поднятие пенсионного возраста?

0  0
2.09.2019 14:46
Ируся

нормально так Трофимов семилетнего внука приучает к убийствам животных....

0  0
2.09.2019 14:46
- гость -

они уже и внуков с детьми тут протаскивают, ни стыда ни совести

0  0
2.09.2019 15:36
- гость -

Сколько же икры этими рожами сожрано.

0  0
2.09.2019 15:57
надежда

Ну что вы такие злые! Это для нас они -чиновники!.А для детей и внуков-родные люди.Всех с праздником_Днём знаний!

0  0
2.09.2019 16:03
- гость -

2.09.2019 15:36
- гость -
Ржу не могу!

0  0
2.09.2019 16:12
гость

это что за пиар такой????? нафига мне эти мерзопакостные рожи смотреть?? которые против народа!

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