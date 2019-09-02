Старый базар в Барнауле обещают открыть до конца 2019 года

Старый базар в Барнауле откроется до конца 2019 года, сообщила Amic.ru куратор проекта Анна Поломошнова.

"Работаем в графике. Заканчиваются строительные работы. В планах закупить все необходимое для работы базара оборудование. Уверены, что до конца года рынок будет открыт", – рассказала Поломошнова.

Ранее сообщалось, что на барнаульском Арбате, на котором находится и сам базар, сносят последние киоски. "Ждем нового, лучшего для улицы, района и города! Ждем перемен!" – написали в соцсетях барнаульцы.

Жители отметили, что сейчас киоски вечерами притягивали скорее тех, кому не терпелось справить нужду.

Вместо старых павильонов установят новые, которые дополнят обновленное здание "Старого базара". Об этом в апреле рассказывал автор проекта – архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.

Речь идет о десятках специальных павильонов, где туристы и гости пешеходной улицы Мало-Тобольской будут пробовать продукцию алтайских производителей.

Планируется, что на этой территории будут проходить различные фестивали меда, сыра, молочной продукции, а зимой на пешеходной зоне – строить снежный городок.