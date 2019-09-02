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Лестницу Нагорного парка покроют резиновой крошкой за 2,1 млн рублей

, ИА "Амител"
Объявлен тендер на выполнение работ
Фото: ok.ru

Фото: ok.ru

Аукцион с начальной ценой более 2,1 млн рублей на устройство резинового покрытия лестницы Нагорного парка объявил комитет муниципального заказа Барнаула.

Из документации на сайте Госзакупок следует, что поверхность лестничных пролетов покроют черной резиновой крошкой плотностью 830 кг/куб.м.

Толщина покрытия составит 10 мм, а прочность 1,5 МПа. Оно будет крепиться к плитке на полиуретановый полимер.

Прием заявок на тендер продлится до 9 сентября 2019 года. Работы должны быть выполнены в течение месяца с заключения контракта. Таким образом, к наступлению зимы покрытие лестницы будет не скользким.

Напомним, в прошлые годы посетители Нагорного парка жаловались на скользкие ступени новой лестницы. Редакция Amic.ru даже проводила "тест-драйв" лестницы и на собственном примере убедилась, что там может быть по-настоящему опасно для здоровья.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.09.2019 13:34
- гость -

Генеально! Сначала специально положить скользкую плитку, а потом на неё клееть резиновое покрытие.

0  0
2.09.2019 13:36
- гость -

Дамы и господа делаем ставки как быстро всё это резиновое покрытие отклеется.

1  0
2.09.2019 13:36
- гость -

блин, во это реально круто! искренне завидую такой смекалке!

0  0
2.09.2019 13:37
Я

2.09.2019 13:34
- гость -
Подайте на них в прокуратуру

0  0
2.09.2019 13:40
Гость

Вчера целый день провели на набережной и нагорном парке! Очень замечательное место, тихо и спокойно. Лестница со стороны Оби осень понравилось мягкое покрытие, даже летом приятно ходить, с вот лестница со стороны города это да уж, травматически даже летом, не говоря уже про холодное время года. Парк Нагорный надо благоустраивать! Единственное место с городе где можно отдохнуть!

0  0
2.09.2019 13:42
- гость -

доколе?!

0  0
2.09.2019 13:42
- гость -

Единственное место с городе где можно отдохнуть! бггггг

0  0
2.09.2019 13:46
Леха

жалко что сразу не сделали
но если не будет скользко, то хорошо

0  0
2.09.2019 13:49
- гость -

А можно назвать тех деятелей, которые приняли решение спалить 2 лимона народных денег, а в УчКозе на дорогах грязь все лето! Даже щебенки нет...

0  0
2.09.2019 14:06
- гость -

13:49, по хорошему там не 2 лимона надо и даже не 22. Всё это резиновое покрытие через 1-2 сезона сойдёт. Нужно снимать плитку и полностью делать из нормальной.

0  0
2.09.2019 14:25
- гость -

-Не надо к прокурору.
-Сам не хочу.

0  0
2.09.2019 14:31
13:40

На любом кладбище всегда тихо!

0  0
2.09.2019 14:43
- гость -

Давайте уж сразу алмазной крошкой!

0  0
2.09.2019 14:50
Митенька ржевский

Раньше, когда не поиздевались над аллейкой на Ленинском, вечером там гуляли толпы народу... и на горке, за краевой администрацией, возле драмтеатра, было многолюдно. А ещё- в парке у политеха... Сейчас же, за каим-то шутом, пытаются вытащить барнаульцев погулять по "пилорамам" для денег- нагорный парк на кладбище, да совершенно шизофренический Арбат, не вызывающий вдохновения... да, велика жажда денег у выпускников Института имени Воровского...

1  0
2.09.2019 14:59
Саша

Да покрытие неплохое резиновое
5 лет назад школу 27ю закончила, в школьное время стадион такой сделали, там и сейчас неплохо

0  0
2.09.2019 15:16
- гость -

живу 40 лет в городе а не была там и не тянет, так что делайте что хотите

1  0
2.09.2019 16:01
Гость

А есть ещё места где можно в городе погулять? Интересно где? Лучше вида на Обь есть места в городе?

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2.09.2019 19:49
Гость

Утянули из проекта "на лестницу" вот и сделали из плитки которая на стену в ванной кладут.
А теперь ещё хотят "утянуть" - это покрытие слетит через год уже!
На лестнице со стороны реки такое покрытие уже не плотно прилегает (отлипло от бетона)!
Надо снимать такую плитку и уложить плитку для улицы!
Плитку у Дворца спорта уложили и обработали чтобы была не скользкой!

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