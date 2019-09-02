Лестницу Нагорного парка покроют резиновой крошкой за 2,1 млн рублей

Аукцион с начальной ценой более 2,1 млн рублей на устройство резинового покрытия лестницы Нагорного парка объявил комитет муниципального заказа Барнаула.
Из документации на сайте Госзакупок следует, что поверхность лестничных пролетов покроют черной резиновой крошкой плотностью 830 кг/куб.м.
Толщина покрытия составит 10 мм, а прочность 1,5 МПа. Оно будет крепиться к плитке на полиуретановый полимер.
Прием заявок на тендер продлится до 9 сентября 2019 года. Работы должны быть выполнены в течение месяца с заключения контракта. Таким образом, к наступлению зимы покрытие лестницы будет не скользким.
Напомним, в прошлые годы посетители Нагорного парка жаловались на скользкие ступени новой лестницы. Редакция Amic.ru даже проводила "тест-драйв" лестницы и на собственном примере убедилась, что там может быть по-настоящему опасно для здоровья.
Комментарии
Генеально! Сначала специально положить скользкую плитку, а потом на неё клееть резиновое покрытие.
Дамы и господа делаем ставки как быстро всё это резиновое покрытие отклеется.
блин, во это реально круто! искренне завидую такой смекалке!
2.09.2019 13:34
- гость -
Подайте на них в прокуратуру
Вчера целый день провели на набережной и нагорном парке! Очень замечательное место, тихо и спокойно. Лестница со стороны Оби осень понравилось мягкое покрытие, даже летом приятно ходить, с вот лестница со стороны города это да уж, травматически даже летом, не говоря уже про холодное время года. Парк Нагорный надо благоустраивать! Единственное место с городе где можно отдохнуть!
доколе?!
Единственное место с городе где можно отдохнуть! бггггг
жалко что сразу не сделали
но если не будет скользко, то хорошо
А можно назвать тех деятелей, которые приняли решение спалить 2 лимона народных денег, а в УчКозе на дорогах грязь все лето! Даже щебенки нет...
13:49, по хорошему там не 2 лимона надо и даже не 22. Всё это резиновое покрытие через 1-2 сезона сойдёт. Нужно снимать плитку и полностью делать из нормальной.
-Не надо к прокурору.
-Сам не хочу.
На любом кладбище всегда тихо!
Давайте уж сразу алмазной крошкой!
Раньше, когда не поиздевались над аллейкой на Ленинском, вечером там гуляли толпы народу... и на горке, за краевой администрацией, возле драмтеатра, было многолюдно. А ещё- в парке у политеха... Сейчас же, за каим-то шутом, пытаются вытащить барнаульцев погулять по "пилорамам" для денег- нагорный парк на кладбище, да совершенно шизофренический Арбат, не вызывающий вдохновения... да, велика жажда денег у выпускников Института имени Воровского...
Да покрытие неплохое резиновое
5 лет назад школу 27ю закончила, в школьное время стадион такой сделали, там и сейчас неплохо
живу 40 лет в городе а не была там и не тянет, так что делайте что хотите
А есть ещё места где можно в городе погулять? Интересно где? Лучше вида на Обь есть места в городе?
Утянули из проекта "на лестницу" вот и сделали из плитки которая на стену в ванной кладут.
А теперь ещё хотят "утянуть" - это покрытие слетит через год уже!
На лестнице со стороны реки такое покрытие уже не плотно прилегает (отлипло от бетона)!
Надо снимать такую плитку и уложить плитку для улицы!
Плитку у Дворца спорта уложили и обработали чтобы была не скользкой!