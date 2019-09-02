Лестницу Нагорного парка покроют резиновой крошкой за 2,1 млн рублей

Аукцион с начальной ценой более 2,1 млн рублей на устройство резинового покрытия лестницы Нагорного парка объявил комитет муниципального заказа Барнаула.

Из документации на сайте Госзакупок следует, что поверхность лестничных пролетов покроют черной резиновой крошкой плотностью 830 кг/куб.м.

Толщина покрытия составит 10 мм, а прочность 1,5 МПа. Оно будет крепиться к плитке на полиуретановый полимер.

Прием заявок на тендер продлится до 9 сентября 2019 года. Работы должны быть выполнены в течение месяца с заключения контракта. Таким образом, к наступлению зимы покрытие лестницы будет не скользким.

Напомним, в прошлые годы посетители Нагорного парка жаловались на скользкие ступени новой лестницы. Редакция Amic.ru даже проводила "тест-драйв" лестницы и на собственном примере убедилась, что там может быть по-настоящему опасно для здоровья.