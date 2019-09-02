Три участка дорог под Барнаулом перекроют 2 сентября из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог в понедельник, 2 сентября, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

С 16:50 до 19:50 ограничат движение на 257-м километре автодороги Р-256 – а/д Р-256 – н.п. Контошино.

С 16:50 до 19:50 ограничат движение на автодороге полевой район (н.п. Контошино) – н. п. Контошино – н.п. Озеро Красилово.

С 21:00 до 23:55 ограничат движение на 267-м километре автодороги Р-256 – а/д Р-256 – 258-й км автодороги Р-256.

Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.