Орешкин заявил, что Россию устроит и 40$ за баррель нефти

Россия стала меньше зависеть от стоимости нефти, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
В качестве примера он провел аналогию с временами СССР, который, по его словам, нуждался в высокой цене на нефть.
"Если в середине 80-х годов прошлого века Саудовскую Аравию устраивала относительно низкая цена на нефть, то Советский Союз нуждался в высокой. СССР был слабым звеном и получил все проблемы, когда нефтяной рынок среагировал вниз, – утверждает Орешкин. – Сейчас ситуация зеркальная, мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40".
Глава Минэкономразвития уточнил, что наиболее мощный скачок в этом направлении сделан именно за последние пять лет. Если в 2014-м государству требовалось получать 115 долларов за баррель, то сейчас достаточно 45.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос, чем грозит понижение цены на нефть до 40 долларов за баррель.
По его словам, это больше ударит по американским нефтяникам, чем по российским, так как добыча нефти в США станет попросту нерентабельной. В то время как россияне даже при такой стоимости продолжат получать доход.
Также Путин рассказал, что не является сторонником неконтролируемого роста цен на углеводороды. Он утверждает, что текущие расценки вполне приемлемые.
Комментарии
Действительно, ну сократятся доходы населения раза в два, доллар будет по 120, ну а у них как было всё хорошо, так и будет.
"россияне" это кто такие? Валигархи? Мы же живем в параллельных мирах, а поэтому интересы Путина, Орешкина и прочая ... с народом не пересекаются. Даже если Россия будет приплачивать за нефть, то и этом случае интересы "слуг народа" не пострадают.
Это понятно. Не понятно куда излишнюю маржу складывают, и почему на страну не тратят
Согласен, народ оплатит любой вариант, команда В. Не пострадает.
В бюджете вроде бы по 50 заложено, 45 уже не желательно
Это типа Россия с нефтяной иглы спрыгнула, и у неё теперь жуткая ломка в виде загибающегося производства и экономики.... Прально че марочится и забивать себе голову развитием тех же производств и других локомотивов экономики, если есть человеческий улей по названием "народ", с которого можно последнии носки "стаскивать" и он слова не скажет!!!
Всё правильно говорит Орешкин. По т.н. бюджетному правилу принятому по рекомендациям МВФ (а для подпиндосников в минфине это закон) доходы свыше 40$ (сейчас 41) за баррель идут в ФНБ, ФНБ по правилам МВФ формируется из резервной валюты и ценных бумаг Запада, т.е. по сути всё что свыше 40$ уходит из России на финансирование экономик Запада и США.
И это не ошибка, это гениальное достижение либеральной финансово-экономической мысли!
М, ну вы и клоун! Бюджетному правилу? Нет, по закону Российской федерации! Назвать вам имя главного "гения либеральной финансово-экономической мысли" который подписал этот закон?
Высокие цены на нефть прочифирили, профукали, страну не привели в порядок после 90-х, на олимпиады и чемпионаты деньги спустили, в ''высокодоходные инструменты'' вложили. Больше ничего и не остается, как довольствоватся малым. Спасибо мистеру Путину, целуйте его теперь везде.
2.09.2019 15:51
- гость -
во-первых, президент не профессор экономики, должность президента обязывает подписывать ФЗ по Конституции ст.107, если только он не противоречит другим ФЗ или статьям Конституции. Даже вето президента по Конституции легко взламывается 2/3 ФедСобрания. Никто не хочет крови как в 1993 по этому действует определенный консенсус.
во-вторых финблок и ЦБ в большей степени подчиняется МВФ и прочим надгосударственным банковским структурам и всё это легально по Конституции-93.
Вы где-то видели на бумажных рублях что они государственные? К "гербу" на деньгах присмотритесь повнимательней
Это как Горбачев, мог продать наши базы в ГДР за сто миллиардов долларов, а отдал по цене бутерброда. Так и наш минфин, радуется глупостям которые сам и натворил.
15:51
Так-то оно так. Да только Великий Проктолог уже щелкнул своей резиновой перчаткой за вашей спиной, господа из ''консенсуса''.
Конечно, рубль опять девальвируют, чтоб бюджет наполнить, а то что авто, техника и продукты станут дороже во столько же раз, а уровень жизни снизиться правительство не волнует.