Жительница алтайского села показала на видео, как вырубают "уже прозрачный лес"

Лес стал прозрачным рядом с алтайским селом / Фото и видео: vk.com/barneos22

Жительница алтайского села показала окружающие ее дом леса, которые сегодня начали просвечиваться, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Косихинский район, село Каркавино. Колонны вывозят весь лес, многолетние сосны вырубают беспощадно. Лес весь поредел, очень большие проплешины. Местные жители в ужасе от того, что происходит", – рассказала участница сообщества.

"Лес весь светится. Все повырубали. Живого места не оставили. Там есть поляна... просвет. Там очень много вырубили деревьев", – жалуется женщина на одном из видео.