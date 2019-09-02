Жительница алтайского села показала на видео, как вырубают "уже прозрачный лес"

Лес стал прозрачным рядом с алтайским селом / Фото и видео: vk.com/barneos22
Жительница алтайского села показала окружающие ее дом леса, которые сегодня начали просвечиваться, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Косихинский район, село Каркавино. Колонны вывозят весь лес, многолетние сосны вырубают беспощадно. Лес весь поредел, очень большие проплешины. Местные жители в ужасе от того, что происходит", – рассказала участница сообщества.
"Лес весь светится. Все повырубали. Живого места не оставили. Там есть поляна... просвет. Там очень много вырубили деревьев", – жалуется женщина на одном из видео.
Комментарии
потому что не работают законы для тех кто рубит
Ну это что бы не сгорели ценные породы.
Зато на всю страну комбинат растрезвонил, что работает на опилках и валежнике! У самих горы древесины в кадре на всю страну!
Ну,...где Ваш Алтайлес, хвалите давайте, на следующий год на пустыре Вам качельку и лавочку поставят, Россия вперёд!!!...
В 30-е главного лесника и его сына расстреляли. При Сталине весь Алтайлес бы расстреляли.
Московские экологи же сказали вам - чтобы с лесом небыло проблем, надо его вырубить. Что еще не понятно?
Алтайлес, алтайлесом, но вы не забывайте кто придумал лес в аренду на 50 лет сдавать.
А что бы с людьми не было проблем??
накол сажать таких надо
16:02, таких это кого? Президента? Депутатов? Хозяина бизнеса? Ну а может лесорубов Колю и Ваню?
Иначе сгорит .
Эти паразиты вырубили леса больше чем короед за тысячу лет,
Ну вообще там лес слаженный, растет рядами и кое-где очень даже загущенный. Ведь садили то его явно, что бы потом вырубить на древесину. Вот будут ли заниматься воспроизводством, это другой вопрос
Начать с Коли с Ваней и дальше в верх по цепочки всех на кол
Алтайлес, позвоните пож-та свому бывшему Боссу в МАСКВУ в СФ !!!! Может уже хоре??? Наш лес идет вагонами не в Китай,как здесь многие могут предположить,в Китай,только малая толика,а в Среднюю Азию, в братские республики,через них в Афганистан, где прокуратора то ?
Да все там схвачено,че воду лить в пустую,в Косихе уже много лет рубят единственный борок в водоохранной зоне р.лосиха,правда эту зону все сокращают.А пилорам прям в центре села среди домов,там нарушения сплошные и пожарных и санитарных норм,куда смотрят надзорные органы МЧС, Роспотребнадзор или там взаимная любовь вот в чем вопрос.Так что что некричите,ник то вас неуслышит, у нас все тишь и благодать
И это называется властью?В городе и то залезли в Ерестную повырубили сосны,присвоили территорию якобы для туркомплекса.Я думаю населению надо поактивней спрашивать с правителей за такие безобразия.И прокуратура помалкивает как будто всё чинненько и законненько-вот где ваше поле деятельности.При Карлине вырубали лес недуром(и в городской черте и в заказниках ) и при новом картина не краше.
поначитаются всяких Грибковых - потом воняют, как будто разбираются, так же как в футболе и в политике. Лес, как морковку, нужно прореживать, если он одновозрастный. Иначе все закончится ветровалом или пожаром. После прореживания одновозрастного леса он становится многовозрастным.