Жительница алтайского села показала на видео, как вырубают "уже прозрачный лес"

Лес стал прозрачным рядом с алтайским селом / Фото и видео: vk.com/barneos22
Жительница алтайского села показала окружающие ее дом леса, которые сегодня начали просвечиваться, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Косихинский район, село Каркавино. Колонны вывозят весь лес, многолетние сосны вырубают беспощадно. Лес весь поредел, очень большие проплешины. Местные жители в ужасе от того, что происходит", – рассказала участница сообщества.
"Лес весь светится. Все повырубали. Живого места не оставили. Там есть поляна... просвет. Там очень много вырубили деревьев", – жалуется женщина на одном из видео.
Комментарии
потому что не работают законы для тех кто рубит
Ну это что бы не сгорели ценные породы.
Зато на всю страну комбинат растрезвонил, что работает на опилках и валежнике! У самих горы древесины в кадре на всю страну!
Ну,...где Ваш Алтайлес, хвалите давайте, на следующий год на пустыре Вам качельку и лавочку поставят, Россия вперёд!!!...
В 30-е главного лесника и его сына расстреляли. При Сталине весь Алтайлес бы расстреляли.
Московские экологи же сказали вам - чтобы с лесом небыло проблем, надо его вырубить. Что еще не понятно?
Алтайлес, алтайлесом, но вы не забывайте кто придумал лес в аренду на 50 лет сдавать.
А что бы с людьми не было проблем??
накол сажать таких надо
16:02, таких это кого? Президента? Депутатов? Хозяина бизнеса? Ну а может лесорубов Колю и Ваню?