Каннибала, который любит готовить, назначили поваром в британской психлечебнице

Каннибал Грэм Фишер назначен поваром в британской психиатрической лечебнице для маньяков "Бродмур", сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на издание Mirror.

"Я люблю готовить. Люблю делать курицу карри и тосты с сыром, помидорами и луком", — признался Грэм.

Примечательно, что 46-летний мужчина и сам является пациентом специализированного медучреждения. 21 год назад он убил двух женщин и питался мясом одной из них.

За время лечения руководство учреждения прониклось таким доверием к пациенту, что позволило ему подрабатывать поваром.

Грэм явно не жалуется на больничное питание. За проведенные в психлечебнице годы он поправился до 130 кг, в связи с чем ему сделали дорогую операцию по бандажированию желудка.