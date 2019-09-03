Депутаты думы Барнаула исполнили указ Томенко и подняли зарплату чиновникам. И себе

Главе Барнаула и председателю гордумы подняли зарплату – с 44 до 50 тысяч рублей. Рост на 15%. Столько же "накинули" некоторым депутатам и всем муниципальным служащим города. Повышение одобрили депутаты БГД на заседании в пятницу, 30 августа. Но спасибо за это стоит сказать губернатору региона Виктору Томенко, который направил 1,5 млрд рублей на рост зарплат данной категории бюджетников по всему краю.
Теперь глава города и председатель БГД будут иметь денежное вознаграждение – в документе это называется именно так – 50 668 рублей. До повышения было 44 059 рублей. Заместитель председателя БГД будет получать 45 тысяч рублей вместо 39 тысяч. Председатели комитетов – 39 тысяч рублей (было 33,9 тысячи), заместители председателей комитетов – 35 тысяч рублей (вместо 30 тысяч).
Это не вся зарплата: есть также надбавки за ученую степень кандидата или доктора наук, за работу со сведениями гостайны (для главы города), плюс ежемесячное денежное поощрение.
Но зарплату в БГД получает лишь четыре человека из 40. Это зампред думы Сергей Струченко, глава социального комитета Марина Понкрашева, зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов, зампред комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин. Глава гордумы Галина Буевич отказалась от зарплаты, поскольку официально работает ректором института культуры.
Зато прибавка 15% распространяется на всех остальных муниципальных служащих. Только в данном случае растут оклады, у них тоже есть другие надбавки. Оклад первого заместителя главы города был 9 524 рубля в месяц, будет – 10 953. Заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Барнаульской городской Думы, председатель Счетной палаты будут получать 9,8 тысячи рублей вместо 8,5 тысячи.
Губернатор Виктор Томенко утвердил рост зарплат бюджетников на 15% в мае 2019 года. На это из бюджета выделили 1,575 млрд рублей. Из них 625 млн – в помощь районам и городам для оплаты труда работников муниципальных учреждений. Так что подобное увеличение произошло или только произойдет по всему краю.
Комментарии
1,575 млрд в год? Это только чиновникам?
Я щитаю,что при таких темпах развития Нашей экономики средние зарплаты жителей АК существено увеличаца!
Вот так бюджет и пилят.
Опять зарплата средняя вырастет!
Пенсионеры,курят в сторонке,со своей надбавкой в 200 рублей.
Что вы ноете. Это же борьба с бедностью- радоваться надо люди стали богаче. Да и вам ништяк-средняя зарплата еще подрасла. А вы неблагодарнные ноете.
3.09.2019 06:08
- гость -
Судя по новостям не только чиновникам, но и простым муниципальным служащим. Которым в принципе уже лет 5-6 не поднимали оклады ни на копейку.
К Дню знаний постарались!Пусть ноющие учителя порадуются!!!!!!!!!
3.09.2019 08:08
- гость -
Опять зарплата средняя вырастет!
)))))))))))))))))))))))))))
А ничего не треснет?!
3.09.2019 08:29
- гость -
" уже лет 5-6 не поднимали оклады ни на копейку."
Но она у них всё равно выше, чем средняя по краю!
3.09.2019 09:28
- гость -
Выше? Знаете сколько оклад у специалиста 1 категории? А второй?
8 числа нужно голосовать за ПЖиВ, так победим!
Этим "пестельникам" ни на копейку не поднял бы! Все решения против народа, как собрать и обобрать! Только и всего.
интересненько, им на 4-6 тысяч больше, а учителям-примерно тысяча-полторы, тогда всем нужно на 4-45 тысяч )))
Зануда
Ну ты фантазер- денег нет! Но ты держись.
3.09.2019 11:35
- гость -
Далеко не все муниципалы голосуют за ПЖиВ. И далеко не все принимают решения..