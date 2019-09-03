По итогам работы за восемь месяцев 2019 года 35 региональных предприятий воспользовались государственной гарантийной формой поддержки при получении кредитов. Поручительствами Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства (далее – Фонда МСП) в размере 336,5 млн рублей обеспечено привлечение заемного финансирования в объеме 722,1 млн рублей.

"В текущем году спрос на гарантийную поддержку заметно вырос. Так, по сравнению с аналогичным периодом работы в 2018 году, динамика выдачи поручительств в текущем году составила 159%, привлечения кредитов под гарантии фонда – 126%. Основной сектор бизнеса, привлекающий поручительство фонда сегодня, – предприятия сферы обрабатывающих производств. Их доля в общем объеме выданных поручительств составила 49%. На втором месте по объему полученных гарантий – предприятия сельскохозяйственной сферы, а доля торгового сектора – 16% от общей суммы выданных поручительств", – информирует директор НО "Алтайский фонд МСП" Антон Слободчиков.

Напомним, что Фонд МСП готов предоставить предпринимателям края поручительства на недостающие суммы их кредитов в размере до 25 000 000 руб. Объем поручительства может достигать 70% от суммы всего займа. На текущий момент действует пять программ поручительства, ряд из которых предусматривает и льготные процентные ставки по кредитам.

В числе организаций, развивающих бизнес под финансовые гарантии, немало предприятий сферы услуг. Так, при поддержке Алтайского фонда МСП индивидуальный предприниматель Турков Артем Юрьевич, осуществляющий деятельность в сфере общественного питания в г. Бийске (ТМ "Империя восходящего солнца"), реализует проект по созданию собственного комплекса, на территории которого планируется разместить действующее производство блюд японской кухни и офис компании, а также организовать кафе и банкетный зал вместимостью до 40 человек. При участии фонда предприниматель привлек кредитные ресурсы, которые направил на покупку здания по ул. Советская, 191.

Алтайский фонд МСП

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