Дудь выпустил фильм про Беслан после захвата школы

Блогер Юрий Дудь, известный своими нетривиальными интервью со знаменитостями, собирающими миллионы просмотров, снял фильм про то, как живут люди в Беслане после захвата школы и штурма, во время которого погибли 333 человека. Картина длится три часа.

"В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил, – написал Дудь. – Мы покажем, что Беслан – это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье".

Создатель фильма поделился, что он попытался найти ответ на вопросы о том, какие действия предпринимает государство, чтобы "загладить вину" после сентябрьского кошмара 2004 года.

Он выразил уверенность, что только через заботу о переживших этот ужас людях можно добиться прощения и доверия.

1 сентября 2004 года в Северной Осетии, в городе Беслане, террористами была захвачена школа № 1. Нападение произошло утром в ходе торжественной линейки. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников, большая часть из которых – дети.

На третий день после взрывов был произведен штурм школы, в ходе которого большинство заложников были освобождены. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека и свыше 800 получили ранения различной степени тяжести. Около 100 человек остались инвалидами.